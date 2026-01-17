Construyen en 9 horas una estación de tren para albergar alta velocidad: 1.500 trabajadores y 23 excavadoras obran el "milagro"

Los trabajadores fueron todos a una para convertir en 9 horas una vieja estación en una moderna para acoger la línea de alta velocidad.

En enero de 2018 se grabó un vídeo nocturno donde 1.500 trabajadores y 23 excavadoras construían una estación de tren no en meses ni en días, sino en poco más de 9 horas. Ocurrió en Longyan, en el sureste de China. Una muestra más de la capacidad constructiva del gigante asiático. A día de hoy, ya estamos más acostumbrados.

Tal cantidad ingente de recursos no impedía una sincronización sin igual. Eso sí, no se trataba de una estación desde cero, sino de la modernización crítica de una estación existente, la sustitución y reorganización de un enclavamiento ferroviario para conectar tres líneas ya operativas con una nueva línea de alta velocidad entre Longyan y Nanping.

Ocho horas y media… pero de trabajo quirúrgico

Las cifras son correctas, aunque el contexto no siempre lo fue. La operación comenzaba a las 18:30 horas del viernes 19 de enero de 2018 y terminó alrededor de las 03:00 horas de la madrugada. En total, unas 8 horas y media de trabajo continuo.

¿Por qué hacerlo de noche? La explicación es simple: la estación está muy congestionada durante el día. Una obra convencional habría paralizado el tráfico ferroviario durante semanas. Concentrarlo todo en una sola noche minimizaba el impacto sobre miles de pasajeros.

El secreto no es la velocidad, es la preparación

Según explicó Thomas Huang, consultor de transporte en Shanghái, el proyecto no se improvisó: "Todo se preparó durante dos meses. No es algo habitual, pero tampoco es la primera vez", aseguró al portal Slate.

Para el público internacional —acostumbrado a obras públicas eternas— el vídeo parecía ciencia ficción: una estación en una noche. Pero incluso los propios subtítulos del vídeo dejaban claro que se trataba de una renovación ferroviaria, no de una estructura completa.

La clave fue la prefabricación. Gran parte de las vías ya estaban ensambladas fuera de la obra, en instalaciones temporales cercanas. Los trabajadores prácticamente empujan tramos completos de vía hasta colocarlos en su posición definitiva.

China, como no, potencia ferroviaria: 165.000 kilómetros totales y 50.400 de alta velocidad

En 2025 China tiene la mayor red ferroviaria del mundo: 165.000 kilómetros totales (un 2,8% desde 2021) y 50.400 km de alta velocidad (con un incremento del 33% desde 2021 y un 70% global), según datos publicados por scmp.

La red mueve 4.590 millones de personas al año (un 6,4% más respecto a 2024), récord histórico y 5.270 millones toneladas de mercancías.

Los planes chinos van sobre raíles: llegar a 180.000 kilómetros y 60.000 de alta velocidad

Los planes ferroviarios de China para el XV Plan Quinquenal (2026-2030) apuntan a una red total de 180.000 kilómetros (un 9% más respecto a los 165.000 km 2025) y 60.000 kilómetros de alta velocidad (un 19% más frente a los 50.400 kilómetros de 2025), consolidando su dominio global (un 70% más del HSR mundial), según Mundo Global.

Según EFE, la inversión fue de 590.000 millones de yuanes al año (unos 72.500 millones de euros) en 2025, con 2.600 kilómetros nuevos anuales (2.000 kilómetros de HSR).

China construye país pero también el mundo: de Mombasa a Uzbekistán

China ha construido más de 20 líneas ferroviarias clave en el extranjero bajo la Belt and Road Initiative (BRI) hasta 2025, con una inversión de 66.200 millones de dólares en contratos y 57.100 millones de dólares en inversiones en el primer semestre 2025, según datos publicados en Greenfdc.

Los principales proyectos ferroviarios chinos en el extranjero se concentran en África, Asia Central y Sudeste asiático:

África: Mombasa-Nairobi SGR (Kenia), con 480 kilómetros electrificados; 90% financiado por China Exim Bank y operativo desde 2017; y el Estándar Gauge Railway Tanzania (Bagamoyo-Dar es-Salaam), con expansión en 2025 por CREC/CCECC (5.700 millones de dólares).

SGR (Kenia), con electrificados; 90% financiado por China Exim Bank y operativo desde 2017; y el (Bagamoyo-Dar es-Salaam), con expansión en 2025 por CREC/CCECC (5.700 millones de dólares). Asia Central: China-Kirguistán-Uzbekistán ( 523 kilómetros ): en construcción, conecta Europa con 93 túneles y 47 puentes ; y Razi-Sarakhs (Irán): 1.000 kilómetros electrificados (5.350 millones de dólares), triplicando la capacidad de la Ruta de la Seda.

( ): en construcción, conecta Europa con ; y (Irán): electrificados (5.350 millones de dólares), triplicando la capacidad de la Ruta de la Seda. Sudeste Asiático: Jakarta-Bandung HSR (Indonesia): 142 kilómetros, 350 km/h. Es el primer HSR extranjero chino (2023).

También tiene proyectos en Europa: Budapest-Belgrado (Hungría-Serbia): 350 kilómetros que conecta puerto Pireo (Grecia) con Europa Central; y en Latinoamérica, con la línea Rieles (Argentina): 1.500 kilómetros rehabilitados (4.500 millones de dólares), y un tren solar en Quebrada.