Malas noticias para los que reclinan sus asientos en un vuelo: esta aerolínea propone una nueva tarifa para hacerlo

Los pasajeros de WestJet pronto tendrán que pagar si quieren reclinar su asiento. La aerolínea canadiense ha anunciado una reconfiguración de parte de su flota Boeing 737 Max 8 y 737-800 que incluye una medida poco popular: solo los asientos de las zonas “Premium” y “Extended Comfort” podrán reclinarse.

Hasta ahora, estos modelos ofrecían únicamente clase turista. Con el cambio, la compañía introduce una división más marcada entre quienes buscan ahorrar y quienes prefieren comodidad. Los asientos con reclinación y mayor espacio costarán un extra que podría ir desde unos 50 dólares en trayectos cortos hasta varios cientos en los más largos.

WestJet defiende la decisión como parte de un plan para “ofrecer más opciones” y unificar la experiencia en toda su flota. La aerolínea asegura que la nueva distribución busca adaptarse a los distintos presupuestos de los pasajeros y mejorar la coherencia de sus servicios. Además, la zona “Extended Comfort” incorporará cojines ergonómicos y más espacio para las piernas.

En declaraciones al medio People, un portavoz explicó que las pruebas con pasajeros arrojaron resultados mixtos: "La mitad de los usuarios prefirió una reclinación fija, para evitar sentirse invadidos por el asiento delantero". Es decir, parte del público no vería con malos ojos esta nueva rigidez.

La reconfiguración afectará aproximadamente a un tercio de la flota, incluyendo aviones heredados de las aerolíneas Swoop, Lynx y Sunwing, ahora desaparecidas. Con ello, WestJet busca añadir más asientos y una pequeña cabina con estilo ejecutivo, en línea con el modelo de ingresos que ya siguen otras aerolíneas.

“La renovación de nuestras cabinas responde a las diferentes preferencias de nuestros huéspedes”, afirmó la vicepresidenta ejecutiva de experiencia del cliente, Samantha Taylor. "Quienes busquen más espacio lo tendrán, y quienes prioricen el precio también encontrarán opciones".

Sin embargo, no todos ven la medida como una mejora. John Gradek, experto en aviación de la Universidad McGill, la calificó de "una nueva forma de aprovecharse de los pasajeros". En declaraciones a la cadena CBC, criticó el movimiento como “otra maniobra de marketing para cobrar más por lo que antes estaba incluido”.