Pánico a un verano "desastroso", especialmente en España: las aerolíneas exigen relajar el registro de huellas para evitar el colapso del turismo

Negros nubarrones aparecen sobre el horizonte del turismo estival en España y alrededores. El motivo, la nueva regulación europea de entrada y salida en los puntos fronterizos para llevar el control de accesos. El asunto toca a todos los países pero inquieta especialmente en el nuestro por su mayor naturaleza turística.

Los aeropuertos europeos y las aerolíneas ya han advertido de una experiencia potencialmente “desastrosa” para los pasajeros y avisan de que habrá colas interminables para poder afrontar todos los controles biométricos para los visitantes extranjeros. Ya las está habiendo, matizan.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha informado que el sistema estaba causando retrasos de hasta tres horas, siendo los aeropuertos de España, Portugal, Francia e Italia los más afectados, por ser estos los grandes focos del turismo en el Viejo Continente. Y, con la cercana llegada del buen tiempo, la perspectiva es peor.

Así, los líderes del sector turístico se están movilizando para pedirle a la Comisión Europea la suspensión del sistema de entrada y salida o al menos su relajación para frenar las dudas de planes internacionales con vistas al verano.

La prensa británica pone el foco en su propia ciudadanía. Desde The Guardian apuntan que la mayoría de los turistas británicos que viajan a Europa tendrán que ser fotografiados, tomados las huellas dactilares y registrados, y las empresas del Reino Unido.

Añade el citado diario que actualmente, los estados de la UE solo necesitan registrar a un mínimo del 35% de los viajeros, pero a partir del 10 de abril debería extenderse a todos los pasajeros extranjeros.

No obstante, las autoridades fronterizas pueden reducir el número o el alcance de los controles o llegar incluso a suspenderlo temporalmente para evitar "perturbaciones" o el colapso de los accesos

"Insostenible" hoy... aún peor para verano

Olivier Jankovec, director general de ACI Europa, cree que "la escasez crónica de personal en todos los controles fronterizos ya era un problema, y la implementación del EES lo agrava. Estamos observando habitualmente, con solo el 35% de las personas que entran en Schengen registradas, colas de hasta dos horas. Esto es insostenible y tememos que solo empeore", cita The Guardian.

Al sector le preocupa "especialmente" julio y agosto, "cuando tenemos el doble de tráfico". "Podríamos ver colas de hasta cinco horas, y eso nos preocupa mucho: crea una experiencia desastrosa para los pasajeros y supone un riesgo para la seguridad, además de la posibilidad de perder vuelos de conexión", remata el director general de ACI Europa.