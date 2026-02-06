Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Elon Musk vuelve a arremeter contra el Gobierno por lo que dice Yolanda Díaz de X
Elon Musk vuelve a arremeter contra el Gobierno por lo que dice Yolanda Díaz de X

Lo ha hecho a través de su red social X, donde el empresario ha asegurado que "están asesinando a España" con sus políticas. "Ella odia a la gente de España", ha agregado.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso, el 10 de diciembre de 2025.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso, el 10 de diciembre de 2025.Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

"Están asesinado a España". El magnate tecnológico Elon Musk ha cargado contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que esta defendiera una regulación más estricta de las plataformas digitales. Lo ha hecho a través de su red social X, donde el empresario ha asegurado que "están asesinando a España" con sus políticas. "Ella (Yolanda Díaz) odia a la gente de España", ha escrito en otro mensaje.

Los comentarios de Musk surgieron como respuesta a un vídeo difundido por un usuario de perfil conservador en el que Díaz (quien por cierto no utiliza esta red social) criticaba a X. "Nosotros no somos vasallos ni de Elon Musk ni de Trump, y vengo defendiendo la regulación exhaustiva de las grandes tecnológicas norteamericanas", señaló la española.

"Yo me he ido (de X) hace ya muchísimo tiempo y la ciudadanía tiene que saber que cuando utiliza esa red social está alimentando las políticas de odio de Musk y de Trump", agregó Díaz, que señaló que no utiliza la red social para "no alimentar el uso de algoritmos que fomenten el odio".

El origen del conflicto: la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años

La batalla entre el hombre más rico del mundo y el gobierno español comenzó a raíz de que el Ejecutivo anunciase su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, lo que ha provocado críticas tanto del dueño de X como del fundador de Telegram, Pável Dúrov. 

La propuesta recoge, entre otras cosas, cuestiones como la inclusión de sistemas de verificación de edad más estrictos y nuevas responsabilidades para las empresas tecnológicas en la retirada de contenidos ilegales o de odio. Sin embargo, no ha sido bien recibida por parte de los magnates tecnológicos, que no tardaron en criticar la iniciativa. 

Musk llegó a tildar a Sánchez de "tirano" tras conocer el plan, mientras que Telegram envió un mensaje a sus usuarios españoles alertando de una supuesta amenaza a la libertad en internet. El socialista, por su parte, les respondió durante un discurso realizado en Bilbao sobre política industrial afirmando que "la voz de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo".

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

