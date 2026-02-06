Elon Musk vuelve a arremeter contra el Gobierno por lo que dice Yolanda Díaz de X

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso, el 10 de diciembre de 2025.

"Están asesinado a España". El magnate tecnológico Elon Musk ha cargado contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que esta defendiera una regulación más estricta de las plataformas digitales. Lo ha hecho a través de su red social X, donde el empresario ha asegurado que "están asesinando a España" con sus políticas. "Ella (Yolanda Díaz) odia a la gente de España", ha escrito en otro mensaje.

Los comentarios de Musk surgieron como respuesta a un vídeo difundido por un usuario de perfil conservador en el que Díaz (quien por cierto no utiliza esta red social) criticaba a X. "Nosotros no somos vasallos ni de Elon Musk ni de Trump, y vengo defendiendo la regulación exhaustiva de las grandes tecnológicas norteamericanas", señaló la española.

"Yo me he ido (de X) hace ya muchísimo tiempo y la ciudadanía tiene que saber que cuando utiliza esa red social está alimentando las políticas de odio de Musk y de Trump", agregó Díaz, que señaló que no utiliza la red social para "no alimentar el uso de algoritmos que fomenten el odio".

El origen del conflicto: la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años

La batalla entre el hombre más rico del mundo y el gobierno español comenzó a raíz de que el Ejecutivo anunciase su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, lo que ha provocado críticas tanto del dueño de X como del fundador de Telegram, Pável Dúrov.

La propuesta recoge, entre otras cosas, cuestiones como la inclusión de sistemas de verificación de edad más estrictos y nuevas responsabilidades para las empresas tecnológicas en la retirada de contenidos ilegales o de odio. Sin embargo, no ha sido bien recibida por parte de los magnates tecnológicos, que no tardaron en criticar la iniciativa.

Musk llegó a tildar a Sánchez de "tirano" tras conocer el plan, mientras que Telegram envió un mensaje a sus usuarios españoles alertando de una supuesta amenaza a la libertad en internet. El socialista, por su parte, les respondió durante un discurso realizado en Bilbao sobre política industrial afirmando que "la voz de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo".