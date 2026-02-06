Ana Hernández, profesora de Leganés que opta al Nobel de Educación: "Es importantísimo que sientan que esto es casa"

La madrileña Ana Hernández, profesora del IES Julio Verne de Leganés, se ha colado entre los diez finalistas del Global Teacher Prize, considerado el “Nobel” de la enseñanza y dotado con un millón de dólares. Es la primera vez que una docente española logra entrar en esta fase final del galardón internacional.

Hernández lleva años apostando por un modelo de codocencia poco habitual en la educación pública. Desde 2017 coordina a varios profesores de distintas asignaturas para impartir clases conjuntas a un centenar de alumnos de 4º de la ESO durante sesiones de casi tres horas. La idea es conectar contenidos y romper las barreras tradicionales entre materias.

Su proyecto nació de una escena cotidiana: mientras explicaba a Goya en su clase, escuchó a una compañera hablar en el aula contigua sobre la construcción del Museo del Prado. Aquella coincidencia dio pie a una propuesta improvisada: dar la clase juntas. El resultado fue tan positivo que el centro decidió desarrollar un modelo estable de enseñanza compartida.

Con el paso de los años, la iniciativa ha ido creciendo. Hoy participan docentes de varias disciplinas, con Geografía e Historia como hilo conductor, mientras el resto de asignaturas se integran en un mismo relato educativo. Según el centro, el sistema ha mejorado tanto la convivencia como el rendimiento académico, hasta alcanzar una tasa de titulación cercana al 98 %.

El director del instituto, Javier Bellón, destaca además el efecto que tiene el proyecto entre el profesorado. Asegura que trabajar codo con codo permite a los docentes aprender unos de otros y aprovechar mejor el capital cultural del claustro, donde conviven perfiles muy distintos.

Hernández, que nunca pensó dedicarse a la enseñanza hasta que un trabajo temporal despertó su vocación, defiende que la escuela pública debe garantizar calidad y oportunidades para todos los alumnos. "Es importantísimo que sientan que esto es casa", señala finalmente en una entrevista con Telemadrid.