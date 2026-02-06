Carlos Alsina ve lo de la denuncia del acoso sexual del PP en el Ayuntamiento de Móstoles: su opinión sobre lo que ha hecho Feijóo escocerá en Génova

El periodista Carlos Alsina, que conduce cada mañana Más de uno en Onda Cero, ha repasado la última polémica del PP: Una exconcejala de Móstoles denunciará por acoso al alcalde de la localidad y altos cargos del PP de Madrid por la filtración de correos.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el comunicador, quien ha sido especialmente crítico con los populares. Y lo ha hecho tirando de hemeroteca y recordando las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, ex diputado del PSOE en el Congreso.

"El líder del PP no necesito más para llamar guarro a Paco Salazar, guarro y delincuente", ha dicho Alsina sobre las declaraciones que hizo entonces Alberto Núñez Feijóo, quien fue muy contundente con el político socialista.

Feijóo queda retratado

Una forma de actuar, la del gallego, muy distinta a la que ha tenido ahora que se ha sabido que la dirección del PP madrileño intentó disuadir a la ex concejala de Móstoles de que sacara a la luz el acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles.

"El líder del PP sostuvo que su partido investigó la denuncia, pero que llegó a la conclusión de que era falsa, perdón, carente de veracidad", ha dicho Alsina este viernes en Onda Cero, adjuntando las declaraciones de Feijóo.

Y ha ironizado sobre que el presidente popular utilice una palabra tan "contundente" como "investigar". El periodista madrileño no ha perdido la ocasión para hacerle un traje al PP madrileño, que en su opinión no ha actuado como debería con un caso tan grave.

"La investigación consistió en que Ayuso se reunió con el alcalde señalado, el alcalde de Móstoles, luego sus subalternos, Serrano y Ana Millán, se reunieron con la mujer que pedía amparo y le dijeron que ya se ocupaban ellos de parar el acoso, pero que lo mejor para todos es que no denunciara", ha sentenciado Alsina.