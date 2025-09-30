Publican "el mapa definitivo para que un madrileño se ubique en Barcelona" y el debate está servido

En el mundo de los viajes no todo está dicho. Aunque parezca imposible en 2025, siguen surgiendo los planes 'secretos' y los rincones aún desconocidos para una mayoría. En los últimos tiempos se han disparado este tipo de viajes, citas y también cuentas en las redes sociales.

Uno de los perfiles más celebrados es el de Madrid Secreto, en Instagram Madrid_Secreto, que hermanado con Barcelona Secreta, ha publicado una imagen que no deja de acumular 'me gusta' y comentarios de todo tipo, al contrastar Madrid y Barcelona, las dos grandes ciudades de España.

El mapa ha trascendido Instagram para convertirse en viral en otras redes sociales, donde sigue el debate. Sólo el post original en IG ha llegado ya a superar los 34.000 likes y a rozar los 1.000 comentarios.

El mapa, que muchos han celebrado y otros no tanto es este, una suerte de transposición de los distritos madrileños y ciudades cercanas sobre la geografía urbana de Barcelona y alrededores:

En la legión de respuestas, se pueden encontrar muchas agradecidas por la 'superposición' de mapas para ubicarse en el urbanismo de Barcelona. "Gracias, lo necesitaba. ✨" o "Por fin entiendo". "Como madrileño viviendo en Barcelona confirmo 100%", añade otro.

Pero, evidentemente, no todo el mundo iba a estar de acuerdo. "Ni de coña", responde otro de los usuarios, mientras que hay quien apunta que "como arquitecto urbanista conocedor de ambas ciudades tengo q decir q es bastante impreciso 🤓".

Entre medias, hay una mayoría que modifican algunos detalles por la no coincidencia de barrios, distritos y poblaciones del extrarradio entre Madrid y Barcelona.

"Fuera de broma esto es útil" o "Muy útil 👏 Sobre todo para buscar alojamiento", intermedian varios para reconocer el trabajo de los autores... que acumulan menciones para hacer lo mismo en Madrid y otros rincones de España.