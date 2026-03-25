No es la Monsieur Cuisine, pero este electrodoméstico va a arrasar esta Semana Santa en el bazar de Lidl por su precio

"¡Date prisa! Quedan pocas unidades". En la página del Lidl ya aparece ese cartelito sobre una procesadora de alimentos que está arrasando. Los lineales del bazar alemán abarcan cada vez disciplinas más variadas. Si hace escasos días se señalaba el precio de un gato hidráulico para coches en estos supermercados, ahora el turno le ha llegado a un dispositivo que se abre paso en la cocina.

El bazar de Lidl dedicará un amplio espacio la semana que viene a aquellas marcas como Molyneux o Silvercrest que ofrecen una amplia gamas de aparatos y dispositivos para el hogar, y muchos, como esa procesadora, llegan a precio de derribo.

Silvercrest es la marca propia de aparatos para el hogar de Lidl y, a la postre, el fabricante de uno de los dispositivos más aclamados de los últimos años. El único capaz de haber plantado cara a la legendaria Thermomix y hacerlo a un precio competitivo. Silvercrest fabrica la Monsieur Cuisine, el robot de cocina que desde hace años provoca colas kilométricas cuando pasa a estar disponible en sus tiendas.

No, en Semana Santa no será el esperado regreso de la Monsieur Cuisine, pero Silvercrest llegará a los lineales del bazar de Lidl con una versión sin capacidad de calentar y cocinar comida, pero sí procesarla. La procesadora de Lidl regresa a las estanterías y cestas de la compañía con un precio que también llama la atención a muchos clientes.

Qué se puede hacer con una procesadora de alimentos

De hecho, esta procesadora de Lidl que cobrará protagonismo en cuestión de días (ya aparece en los mensajes comerciales de la cadena de cara a la semana que viene) es una parte indispensable del Monsieur Cuisine. Un utensilio si necesitas un ayudante en cocina que te eche una mano mezclando, batiendo, amasando y triturando ingredientes, solo que en vez de maña utiliza un potente motor de 900 W.

La procesadora de alimentos de Silvercrest permite regular continuamente la velocidad y cuenta con una función turbo adicional. Además, dispone de una pantalla LED para indicar el tiempo de trabajo, la báscula y el nivel de potencia. Con esa báscula, precisamente, se pueden pesar los ingredientes a procesar para no salirte de la receta ni una línea.

Además de un gran bol mezclador de acero inoxidable extraíble o del vaso de cristal de un litro para hacer zumos y batidos, todo el aparato incluye tapas antisalpicaduras y un gancho amasador, un vaso batidor y una varilla mezcladora. Esta procesadora de alimentos no se usa solo para picar, rallar o mezclar ingredientes. Se pueden hacer incluso mantecas de frutos secos con este aparato.

Desde rallar y filetear vegetales a hacer esas mantecas de frutos secos a hacer nata montada o merengue montando claras: las procesadoras de alimentos vienen reivindicando desde hace ya unos años su hueco en la cocina. Poco a poco lo van consiguiendo. En este caso, Lidl lo apuesta todo a algo tan sugerente como el bolsillo de los consumidores. El precio de este aparato no llega ni a los 100 euros.

Lidl va a vender esta procesadora de alimentos Silvercrest por 69,99 euros. La oferta no ha comenzado formalmente, pero en la web de los supermercados ya se avisa de que quedan pocas unidades, así que los interesados en el dispositivo deberán darse prisa.