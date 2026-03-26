Juan José Reina, maestro: "Si dejamos que las pantallas eduquen a nuestros hijos crearemos esclavos de la primera mentira que se haga viral"

En una época en la que los jóvenes tienen acceso a más información que nunca, el verdadero desafío ya no es encontrar respuestas, sino saber distinguir cuáles son fiables.

La sobreinformación, los contenidos virales y el consumo rápido están cambiando la forma de aprender, generando preocupación entre docentes, quienes alertan de una gran 'infoxicación' en las nuevas generaciones.

Este es el caso del maestro de educación primaria y creador de contenido Juan José Reina (@maestrojuanj), quien ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciendo una reflexión sobre la sobreinformación y la educación de los más pequeños.

En concreto, Juan José Reina ha planteado una crítica directa al papel de internet en el aprendizaje actual y ha lanzado una advertencia que ha resonado con fuerza: el acceso ilimitado a la información no garantiza conocimiento, y puede incluso generar el efecto contrario.

Para explicar su idea, el docente ha recurrido a una metáfora literaria basada en Jorge Luis Borges y su obra La Biblioteca de Babel. "Imagina que te entrego un libro que contiene la verdad absoluta sobre cómo funciona el mundo… pero lo escondo en una biblioteca gigantesca rodeada de millones de libros idénticos llenos de mentiras o medias verdades", ha comenzado diciendo.

La trampa de la sobreinformación

A partir de ahí, ha lanzado una reflexión clave: "¿Tienes la verdad o realmente tienes un problema?". Y ha profundizado aún más: "¿De qué te sirve la verdad si vas a estar condenado a perder la cordura buscándola?".

Para Reina, esta idea no es solo ficción, sino una representación bastante fiel del entorno digital actual. "Yo creo que perfectamente tuvo una visión de lo que hoy en día es internet", ha asegurado.

"Llevamos años con el cuento de que todo está en internet y que, por ende, esta generación sería la más brillante de la historia", ha expuesto. Sin embargo, su experiencia como docente le lleva a una conclusión muy distinta.

"Hemos abandonado al alumnado"

"Nos han llegado a decir hasta que el maestro ya casi no hace falta porque el alumnado lo tiene todo en los deditos de sus manos", ha criticado, cuestionando uno de los grandes discursos de los últimos años: el de que todo está al alcance de un clic. Pero, según él, la realidad en las aulas desmonta completamente esa idea. “La realidad del aula hoy en día es totalmente diferente. Yo creo que hemos abandonado a miles de alumnos y alumnas en medio de la biblioteca de Babel, completamente solos, sin brújula y sin mapa”, afirma con contundencia.

El problema, ha afirmado, no es la falta de información, sino la incapacidad para gestionarla: "¿Qué pasa cuando un cerebro no está preparado y se enfrenta a este océano infinito de información? Que no puede nadar, se paraliza"

Ante esa saturación, ha asegurado que muchos estudiantes optan por la vía rápida. "Terminan creyéndose de forma pasiva, que no activa, el primer vídeo de 15 segundos que les sale", ha advertido.

Una dinámica que, según el profesor, tiene consecuencias claras: "No comprueban la fuente, no cuestionan el sesgo del vídeo, no saben si quien les habla es un experto o es un charlatán con un buen aro de luz delante".

"Desnutrición intelectual"

En este contexto, el maestro ha introducido uno de los conceptos más impactantes de su reflexión: "En esto que llamamos la era de la información infinita, nuestro alumnado está desnutrido intelectualmente. Se tragan la píldora porque es rápida, porque tiene colores y porque pensar exige esfuerzo".

Una afirmación que conecta con su defensa del papel del profesorado en la actualidad. "Cuando escucho que el docente ya no es necesario se me eriza la piel. Creo que somos más vitales que nunca", ha defendido.

"Hace 40 o 50 años, el docente era necesario para dar información porque escaseaba. Y hoy nuestra misión es exactamente lo contrario: enseñarles a sobrevivir a la avalancha de sobreinformación", ha explicado.

Educar para pensar

"Enseñarles a dudar, a rastrear la fuente original y a llevar de buena manera la frustración de leer un texto que no baila ni tiene música de fondo", ha subrayado, destacando que la nueva función de los docentes pasa por desarrollar el pensamiento crítico y la paciencia intelectual.

Frente al consumo rápido y superficial, Reina ha reivindicado el esfuerzo como parte esencial del aprendizaje. Porque, en su opinión, delegar la educación en las pantallas tiene un coste muy alto para toda la sociedad.

"Si dejamos que las pantallas eduquen a nuestros hijos porque tienen acceso absolutamente a toda la información, jamás crearemos ciudadanos libres. Estaremos creando esclavos de la primera mentira que se haga viral, del primer vendehumo que los embauque", ha advertido.

Por eso, el Reina ve esencial redefinir el rol del maestro en pleno siglo XXI. "El docente de hoy en día ya no tiene que estar para darte la respuesta, sino para enseñarte a hacerte las preguntas adecuadas".

"¡Totalmente de acuerdo contigo! Me encanta la manera de ver la vida y los niños que tienes"; "Tenemos demasiada información, pero no da tiempo de digerirla"; "Vivimos en la infoxicación y los cerebros están deseando un camino fácil", han comentado algunos usuarios, dándole la razón al creador de contenido.