PP y Vox afirman que "no hay acuerdo" en Extremadura aunque "las sensaciones son positivas": "Trabajamos medida a medida"

El portavoz del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado este miércoles que las negociaciones con Vox para la formación de un nuevo Gobierno en Extremadura avanzan "de manera positiva", pese a las "opiniones interesadas" que, según ha dicho, "no tienen nada que ver con las reuniones" que se están celebrando. Pese a ello, no hay acuerdo. "Es la tercera vez que lo desmiento en estos días", ha dicho asegurando que que "habrá que esperar a después de Semana Santa" para conocer íntegramente el contendido del acuerdo pese a los avances que se están dando.

"Las reuniones son positivas, hoy hemos avanzado mucho, pero eso supone entrar en detalle en muchas cuestiones", ha afirmado Bautista, quien ha insistido en que la "ansiedad" no debe condicionar el proceso. "La ansiedad no puede hacernos llegar a un acuerdo que produzca inestabilidad; las negociaciones son para dar estabilidad y presupuestos para los próximos cuatro años".

En la misma dirección se ha posicionado Vox que ha afirmado que "hay sintonía y clara voluntad de llegar a un acuerdo", pero que están trabajando "medida a medida". "Ni hubo acuerdo ni hay acuerdo por el momento", han asegurado ante los medios de comunicación.

El dirigente popular también ha subrayado en la misma dirección que existe "sintonía y predisposición" entre las partes y se ha mostrado convencido de que habrá un gobierno "que dé a Extremadura cuatro años de estabilidad y los presupuestos que merece". Bautista ha defendido que el objetivo es asegurar tanto la formación del gobierno como la aprobación de las cuentas anuales durante toda la legislatura.

Según el portavoz popular, la reunión de hoy ha abordado materias "trascendentales y necesarias" como fiscalidad, agricultura, vivienda y la necesidad de facilitar el acceso de los jóvenes, además de cuestiones relacionadas con la central nuclear de Almaraz que da puestos de trabajo a centenares de personas.

Bautista ha afirmado que, cuando exista un principio de acuerdo, será comunicado públicamente, "por mucho que haya voces que quieran echar para atrás". "En los temas tratados algunos están casi cerrados; otros hay que pasárselos a la consejería, pero será cuestión de trabajo para seguir avanzando y otros todavía están muy incipientes.

Pese a ello, ha asegurado que existe "plena sintonía en gran parte de los enunciados", si bien aún quedan pendientes ajustes en "el detalle y el reparto presupuestario".

Aunque sin concretar fechas, Bautista ha apuntado a que el acuerdo podría cerrarse después de Semana Santa, si bien insistió en que el calendario dependerá del avance técnico de las negociaciones.

Desde Vox han señalado que "no se ha hablado del reparto de responsabilidades porque primero queremos llegar a un acuerdo con nuestra propuesta y expectativas y después de lo demás". "El plazo es antes del 3 de mayo pero queremos que sea un buen acuerdo que también contenga lo presupuestario para sustentar nuestro proyecto", han afirmado. La próxima reunión seguirá trabajando en el documento que ni está ni ha estado cerrado.