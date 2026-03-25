Los analistas de aviación coinciden: los vuelos no van a bajar de precio, España y Portugal recibirán aún más turistas en verano

El verano de 2026 se perfila como una temporada turística intensa… y cara. Los expertos del sector aéreo coinciden en un diagnóstico claro: los precios de los vuelos no van a bajar en los próximos meses y, además, países como España y Portugal recibirán aún más turistas de lo habitual.

Detrás de esta previsión hay dos factores clave: el encarecimiento del combustible y el rediseño de rutas provocado por la inestabilidad geopolítica, especialmente tras la guerra con Irán.

El petróleo marca el precio… y está disparado

El detonante principal es el precio del crudo. El barril de Brent ha superado los 100 dólares por primera vez en cuatro años, lo que ha encarecido de forma directa el combustible para aviones.

Las aerolíneas ya han empezado a trasladar este aumento a los pasajeros. Compañías como Air France, Qantas o SAS Scandinavian Airlines han anunciado recargos por combustible y subidas de tarifas.

Según los analistas, esta tendencia no es puntual. Mientras el petróleo siga en niveles altos, las tarifas aéreas difícilmente bajarán. Y no hay señales claras de que eso vaya a cambiar a corto plazo.

Adiós a las gangas de última hora

Uno de los cambios más relevantes afecta a las estrategias habituales de los viajeros. Las clásicas ofertas de última hora, que durante años permitían encontrar vuelos baratos pocos días antes de viajar, podrían desaparecer este verano.

Expertos del sector coinciden en que la combinación de costes elevados y alta demanda reducirá al mínimo este tipo de oportunidades. En palabras de varios analistas, las reglas del juego han cambiado: ahora, esperar puede salir más caro.

Aun así, algunos matices apuntan a que podrían aparecer descuentos puntuales en rutas con baja ocupación. Pero serán la excepción, no la norma.

Caos en rutas y cambios de planes

El contexto internacional también está alterando los itinerarios. Las tensiones en Oriente Medio han provocado cancelaciones, desvíos y reducción de frecuencias en algunas rutas, lo que complica aún más la planificación.

Además, problemas operativos —como retrasos en aeropuertos o falta de personal en controles de seguridad— están añadiendo incertidumbre a los viajes, especialmente en Estados Unidos y en conexiones internacionales.

El efecto rebote: más turistas en el sur de Europa

En este escenario, España y Portugal emergen como grandes beneficiados. La inestabilidad en otras regiones está empujando a muchos viajeros a optar por destinos considerados más seguros y accesibles dentro de Europa Occidental.

Esto está provocando un aumento de la demanda que, a su vez, presiona aún más los precios. Cuantos más viajeros compiten por los mismos vuelos, más suben las tarifas. Según los analistas, este efecto será especialmente visible en julio y agosto, cuando el flujo turístico alcance su pico habitual.

El consejo de los expertos: reservar ya

Ante este panorama, la recomendación es prácticamente unánime: reservar cuanto antes. La mayoría de expertos advierte de que los precios seguirán subiendo a medida que se acerque el verano.

Algunos aconsejan incluso asegurar tarifas flexibles para poder adaptarse a posibles cambios o aprovechar eventuales bajadas, aunque estas no están garantizadas.

En definitiva, el verano de 2026 apunta a ser caro, competitivo y con menos margen para improvisar. Viajar seguirá siendo posible, pero ya no será tan fácil —ni tan barato— como en años anteriores.