Un analista francés se pronuncia así de rotundo sobre lo que trabajan los españoles en comparación a otros países 

François Valentin, analista político francés, se ha pronunciado en términos muy rotundos sobre la fama que tenemos los españoles de amantes de la siesta y vagos, al ver algunos datos muy reveladores de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).

Según datos de ese organismo del año 2024, en España la jornada media real fue de 36,4 horas semanales, lo que nos sitúa por encima de la media de la UE, que es de unas 36 horas.

Esos datos sitúan a España bastante por encima de otros países con una fama bien diferente, como Alemania, donde se trabajan unas 33,9 horas semanales reales y cerca, pero también por encima, de Francia, con 35,8 horas.

"Un mito se desmorona"

Valentin ha sido rotundo al ver los datos: "Un mito se desmorona. Los alemanes trabajan menos que los franceses, que trabajan menos que los amantes de la siesta en España, que trabajan menos que los griegos".

De hecho, según Erostat, Grecia es el país donde más se trabaja con 39,8 horas por semana. Eurostat indicó en ese informe que la jornada laboral de entre 20 y 44 horas semanales, al combinarse empleos principales y secundarios, fue la opción más habitual en la UE, ya que el 72,3% de todos los trabajadores se encuadraban en esta categoría.

Entre los miembros de la eurozona, Países Bajos registra la jornada más corta (32,1 horas), seguido de Dinamarca (33,9 horas), Alemania y Austria (33,9 horas en ambos países), Bélgica (34,5 horas), Finlandia (34,9 horas), Irlanda (35,1 horas), Suecia (35,7 horas), Luxemburgo (35,7 horas) y Francia (35,8 horas).

Una "elevada disparidad"

El informe muestra también que el 9,7% de todos los empleados españoles de entre 20 y 64 años trabajaron más de 45 horas a la semana durante el segundo trimestre del año, un punto y una décima por debajo de la media de la Unión Europea (10,8%).

La agencia estadística comunitaria señaló que existe una "elevada disparidad" entre países, entre los que Grecia (20,9%), Chipre (16,6%) y Malta (14,6%) destacaron como 'farolillos rojos'. En cambio, Bulgaria (2,5%), Letonia (4,1%) y Rumanía (5,9%) mostraron las menores tasas de jornadas excesivas.