La última ocurrencia de Lidl desata todo tipo de comentarios: "¿Qué está pasando en España?" 

La persona que lleva las redes sociales de Lidl merece ganar todo el dinero del mundo. El supermercado alemán suele hacer numerosos chistes en redes sociales, sobre todo con juegos de palabras y lo último que han hecho ha traspasado fronteras.

Para anunciar un bote garbanzos XXL de 530 gramos a un precio rebajado de 0,85 céntimos, antes valía 1,04, han hecho un juego de palabras con la película The Fast and de Furius.

La broma era "Fart and furius", para los que no dominen del todo la lengua de William Shakespeare, "fart" básicamente es tirarse pedos, que es lo que supuestamente ocurrirá si te tomas este bote gigante de garbanzos.

Este chiste ha triunfado tanto en España como fuera y numerosas cuentas han aplaudido el ingenio de la persona o personas que llevan las redes sociales de Lidl. Esta publicación lleva en X más de 13.000 'me gusta' y un alcance de dos millones de personas.

Pero aún hay más. Otras cuentas en inglés han compartido el chiste y tienen el mismo alcance o más. "¿Qué pasa en España?", se ha preguntado una de estas cuentas tirando también de sentido del humor.

En las respuestas, muchos han hecho montajes con la publicación enmarcada en una sala del museo de Louvre, como si fuese una obra de arte. Otros simplemente dicen: "Este tipo de posts de marcas es lo que tienen que hacer si quieren ganarse la atención de sus clientes. Los anuncios happy en la tele o buzonear ya no funcionan".

"Subidle el sueldo", "Se pasaron el juego", "si ya me teníais ganada con las campañas de marketing que estáis haciendo más", "Que le den el Nobel de Las Letras" y "Así tienen que ser los anuncios, que te hagan sonreír e incluso reír. Y no como el que pregunta si sé cuánto vale mi coche, que no solo te quitan las ganas de saberlo, sino también de tener coche, ordenador e internet", dicen otros usuarios.