Wyoming reacciona con una frase que va a resonar al lapsus de Feijóo tras ser preguntado por Santiago Segura y Almodóvar

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha reaccionado al lapsus del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras ser preguntado en Espejo Público por los dos estrenos cinematográficos del momento, el Torrente presidente de Santiago Segura y Amarga Navidad de Pedro Almodóvar.

"¿Ha visto la última película de Santiago Segura? ¿Y la última de Almodóvar? En el caso de que no, ¿cuál prefiere ver?", le preguntaron este martes en Espejo Público a modo de última pregunta de la entrevista.

"Las de Torrente las tengo que ver en casa porque mi hijo creo que se las ha visto casi todas y Padre no hay más que uno muchas veces llego y está viendo la película y el mando lo tiene él. La última de Torrente no la he visto pero la veré, porque además es un éxito de taquilla y es una buena sátira a la política actual. Esa la voy a ver", contestó el dirigente 'popular'.

Feijóo, entonces, tuvo un breve lapsus al confundir a Alejandro Amenábar con Pedro Almodóvar y referirse al primero. Rápidamente Griso le corrigió y le comentó que el que había estrenado era Almodóvar.

"No la he visto, pero si puedo, sí que la veré", reconoció el líder del PP. Ahí la presentador le comentó un: "¿Su hijo no ve las de Almodóvar, no?". Y Feijóo fue sincero y replicó que "no".

La reacción en 'El Intermedio'

En el El Intermedio reprodujeron este momento y Wyoming ironizó con el error de Feijóo al confundir a ambos directores: "Y no ha dicho almíbar de milagro". "Parece que tiene un pequeño cacao el señor Feijóo entre Almodóvar y Amenábar", replicó su compañero Dani Mateo.

El humorista, además, le comentó que "para que no vuelva a pasar y no vuelvan a confundirles" le va a dar el siguiente truco: "Amenábar es como Ayuso, que tiene a Mar (en referencia a Miguel Ángel Rodríguez) adentro, mientras que Almodóvar es como Pablo Casado, que cuando le echaron del partido dijo que qué había hecho él para merecer eso".

"Con eso es imposible confundirse", siguió Wyoming, que recogió el guante y aprovechó para hacer un último comentario sobre Feijóo: "Parece que también confunde a Santiago Segura con Torrente. Eso o que está dolido porque Torrente ha llegado a presidente antes que él".