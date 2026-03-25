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Wyoming reacciona con una frase que va a resonar al lapsus de Feijóo tras ser preguntado por Santiago Segura y Almodóvar
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Wyoming reacciona con una frase que va a resonar al lapsus de Feijóo tras ser preguntado por Santiago Segura y Almodóvar

El líder del PP confundió a Amenábar con Almodóvar. 

Alfredo Pascual
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El Gran Wyoming habla de Feijóo.
El Gran Wyoming habla de Feijóo.laSexta

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha reaccionado al lapsus del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras ser preguntado en Espejo Público por los dos estrenos cinematográficos del momento, el Torrente presidente de Santiago Segura y Amarga Navidad de Pedro Almodóvar. 

"¿Ha visto la última película de Santiago Segura? ¿Y la última de Almodóvar? En el caso de que no, ¿cuál prefiere ver?", le preguntaron este martes en Espejo Público a modo de última pregunta de la entrevista.

"Las de Torrente las tengo que ver en casa porque mi hijo creo que se las ha visto casi todas y Padre no hay más que uno muchas veces llego y está viendo la película y el mando lo tiene él. La última de Torrente no la he visto pero la veré, porque además es un éxito de taquilla y es una buena sátira a la política actual. Esa la voy a ver", contestó el dirigente 'popular'.

Feijóo, entonces, tuvo un breve lapsus al confundir a Alejandro Amenábar con Pedro Almodóvar y referirse al primero. Rápidamente Griso le corrigió y le comentó que el que había estrenado era Almodóvar.

"No la he visto, pero si puedo, sí que la veré", reconoció el líder del PP. Ahí la presentador le comentó un: "¿Su hijo no ve las de Almodóvar, no?". Y Feijóo fue sincero y replicó que "no".

La reacción en 'El Intermedio'

En el El Intermedio reprodujeron este momento y Wyoming ironizó con el error de Feijóo al confundir a ambos directores: "Y no ha dicho almíbar de milagro". "Parece que tiene un pequeño cacao el señor Feijóo entre Almodóvar y Amenábar", replicó su compañero Dani Mateo.

El humorista, además, le comentó que "para que no vuelva a pasar y no vuelvan a confundirles" le va a dar el siguiente truco: "Amenábar es como Ayuso, que tiene a Mar (en referencia a Miguel Ángel Rodríguez) adentro, mientras que Almodóvar es como Pablo Casado, que cuando le echaron del partido dijo que qué había hecho él para merecer eso".

"Con eso es imposible confundirse", siguió Wyoming, que recogió el guante y aprovechó para hacer un último comentario sobre Feijóo: "Parece que también confunde a Santiago Segura con Torrente. Eso o que está dolido porque Torrente ha llegado a presidente antes que él".

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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