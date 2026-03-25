Confirmado por Hacienda: si no rellenas estas casillas puedes perder dinero en la declaración de la renta 2026

Hacienda puede dejar algunos apartados en blanco en tu borrador de la renta

Completar el borrador de la renta y entregarlo puede ser un auténtico engorro, sobre todo si has tenido ingresos de varias fuentes a lo largo del año y te toca ponerte a revisar y hacer cuentas.

Sin embargo, aunque pueda ser una tarea tediosa, lo mejor es estudiar el borrador con detenimiento y revisar que todos los apartados son correctos. De lo contrario podrías cometer errores o perder el derecho a deducciones que te harían ahorrar dinero.

Recuerda que la campaña de la renta empieza el 8 de abril y se extiende hasta el 30 de junio. Ya no queda demasiado para que tengas acceso al borrador y puedas completar el trámite de IRPF, así que es momento de repasarlo todo para que no haya errores ni lagunas.

También tienes a tu disposición un simulador de Hacienda. De este modo, podrás introducir todos tus datos y saber si la declaración te sale a pagar o a devolver. Una ventaja de cara a los próximos meses, para que puedas gestionar mejor tus finanzas.

En cualquier caso, siempre has de estudiar los típicos apartados que Hacienda no rellena automáticamente y que te pueden causar algún quebradero de cabeza.

Estas son las casillas que Hacienda no rellena y que debes revisar

Aunque Hacienda suele tener la mayoría de tus datos fiscales y personales, es necesario repasar ciertos apartados por si no los ha rellenado de manera automática. Aquí tienes los más habituales:

Situación personal y familiar: este es uno de los más importantes, ya que tienes que actualizarlo si hay cambios en tu estados civil, por ejemplo, si te has casado. También en caso de que hayas tenido hijos o te hayan reconocido algún grado de discapacidad.

este es uno de los más importantes, ya que tienes que actualizarlo si hay cambios en tu estados civil, por ejemplo, si te has casado. También en caso de que hayas tenido hijos o te hayan reconocido algún grado de discapacidad. Deducciones autonómicas: si quieres ahorrar dinero no dejes de lado las casillas de deducciones autonómicas, aquí hay desgravaciones tan importantes como las relacionadas con el alquiler de vivienda, los gastos educativos o la ayuda doméstica. Puede ser la diferencia entre que la renta te salga a devolver o a pagar.

si quieres ahorrar dinero no dejes de lado las casillas de deducciones autonómicas, aquí hay desgravaciones tan importantes como las relacionadas con el alquiler de vivienda, los gastos educativos o la ayuda doméstica. Puede ser la diferencia entre que la renta te salga a devolver o a pagar. Cuotas: si estás sindicado o en un colegio profesional puedes deducirte la cuota, pero es posible que tengas que introducir el importe a mano.

si estás sindicado o en un colegio profesional puedes deducirte la cuota, pero es posible que tengas que introducir el importe a mano. Donativos: las donaciones desgravan hasta en un 80%, y Hacienda no siempre tiene estos datos a su disposición. Revísalo por si acaso.

las donaciones desgravan hasta en un 80%, y Hacienda no siempre tiene estos datos a su disposición. Revísalo por si acaso. Vivienda: es posible que en el borrador no aparezca tu referencia catastral; has de incluirla. Además, si compraste una vivienda antes del 1 de enero de 2013 tienes derecho a una deducción de hasta 1.350 euros al año.

Como puedes ver, no son precisamente detalles sin importancia. En algunos casos puede traducirse en un ahorro importante. Por eso es buena idea presentar la declaración de la renta aunque no estés obligado a ello.