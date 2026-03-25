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La explicación de Ortega Cano sobre su baile en una iglesia: "Porque tengo mucha elasticidad"
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La explicación de Ortega Cano sobre su baile en una iglesia: "Porque tengo mucha elasticidad"

El ex torero hizo una curiosa 'performance'.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
José Ortega Cano. Borja B. Hojas via Getty Images

Si hay un video que está corriendo como la pólvora en redes sociales ese es el de la curiosa 'performance' del ex torero José Ortega Cano. En el video, que se ha difundido rápidamente, aparece haciendo unos pases de toreo que pronto viran en un curioso baile.

Ortega Cano se pone de rodillas y estira las piernas hacia arriba, entre otras curiosas posturas que no han pasado desapercibidas. Por ello le han preguntado mientras paseaba esta mañana, y su respuesta también está dando de que hablar

En primer lugar ha negado que fuera un baile, tal como ha afirmado el reportero que le ha preguntado. Sin embargo, no ha sabido encontrar ninguna palabra que lo definiera correctamente

Ortega Cano ha explicado el curioso momento así: "No fue un baile, fue un, un... estaba en una iglesia, del padre Ángel y nada, me dio por hacer con el capote y a su vez, flexioné las piernas y los brazos, pero porque tengo mucha elasticidad y se me da muy bien".

"La elasticidad que tiene y el arte que tiene", le ha replicado el reportero. Un elogio que el ex torero ha recogido de buen grado, aseverando que el arte, en este caso el del baile, "siempre lo he tenido"

El "revolcón" 

Pese a la inconcreción de Ortega Cano a la hora de definir su curiosa 'performance', hay quienes lo han calificado, en tono jocoso, como un "revolcón". No así su hija Gloria Camila, quien ha afirmado estar muy orgullosa de su padre.

"Yo le he visto genial. Tiene una agilidad y una flexibilidad… Estoy súper orgullosa", afirmó a la salida del acto ante las preguntas de los reporteros. "Si él es feliz, da igual lo que diga el resto", añadió.

Pese a ello, la reacción generalizada por la actuación de Ortega Cano, aunque totalmente improvisada, ha sido de estupor y asombro. Mención aparte merece la cuestión de su forma física, pues cabe recordar que el ex torero tiene 72 años

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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