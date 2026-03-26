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Carla, médica de rayos en Son Espases: "En verano se disparan los TAC de cráneo y el servicio acaba colapsado"
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Carla, médica de rayos en Son Espases: "En verano se disparan los TAC de cráneo y el servicio acaba colapsado"

"A mí me han tocado turnos en los que he tenido que aguantarme las ganas de ir al baño durante horas".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Un médico, en una imagen de archivo
Un médico, en una imagen de archivoRawlstock vía Getty Images

El turismo en Baleares no solo llena hoteles y carreteras. También llega, de forma silenciosa pero constante, a los hospitales. Cada verano, la presión asistencial se multiplica en los centros sanitarios de las islas, que deben atender no solo a la población residente, sino a millones de visitantes.

Y, en servicios clave como radiología, ese impacto se traduce en más pruebas, más urgencias y menos margen de maniobra, lo que implica directamente unas peores condiciones laborales para los profesionales sanitarios y una atención de menor calidad para los pacientes.

Carla, médica de radiodiagnóstico en el hospital Son Espases de Mallorca, lo vive desde dentro. Y lo resume sin rodeos: "En verano el volumen de trabajo se dispara y hay días en los que el servicio está completamente desbordado".

Más pacientes, más pruebas… y menos tiempo

Durante los meses de temporada alta, la actividad en radiología cambia por completo. "Hay un aumento masivo de pruebas urgentes, especialmente de TAC", explica. "Sobre todo se hacen muchísimos más TAC de cráneo. En verano se disparan los TAC de cráneo y el servicio acaba colapsado".

La causa, según detalla, está directamente relacionada con el perfil del paciente en verano. "Hay más caídas, más accidentes, más golpes… Es normal con tanta gente, pero eso repercute directamente en nosotros y en el servicio", apunta.

El problema no es solo la cantidad, sino la acumulación. Cada una de estas pruebas requiere tiempo, recursos y personal. Y cuando el volumen crece de forma repentina, el sistema empieza a tensionarse. "No es que venga un pico puntual, es que durante semanas el ritmo es muy alto", explica Carla. Esto provoca que los tiempos de espera aumenten, incluso en pruebas urgentes. "Intentamos priorizar siempre, pero llega un momento en que todo es urgente", reconoce.

El turismo también entra por urgencias

Uno de los grandes retos, según Carla, es que la infraestructura sanitaria no está dimensionada para el aumento de la población que se produce en verano. "La isla tiene unos recursos pensados para los residentes, pero es que en verano esta población se multiplica", censura.

El resultado es un sistema que funciona al límite durante varios meses al año. "De repente tienes que atender al doble o al triple de gente con los mismos medios", resume.

Y, aunque muchas veces se asocia el turismo solo con las infraestructuras o servicios más enfocados al ocio, su impacto sanitario también es evidente en los hospitales. "Nos llegan muchos pacientes extranjeros en temporada alta, sobre todo por accidentes o situaciones agudas", cuenta la médica.

En radiología, esto se traduce en una mayor demanda de pruebas diagnósticas inmediatas. "Un golpe en la cabeza en la piscina, una caída de borrachera, un accidente de tráfico… todo eso acaba en un TAC", explica.

Profesionales al límite

En ese contexto, la presión sobre los profesionales también se intensifica. "Trabajas más rápido, con más carga… y eso pasa factura. Y lo que tenemos que entender como sociedad es que la sobrecarga no solo nos afecta a los profesionales, sino también al funcionamiento del servicio".

"Hay días que terminas agotada, porque no paras ni un minuto en todo el turno", reconoce Carla, quien critica con dureza estas condiciones de trabajo: "A mí me han tocado turnos en los que he tenido que aguantarme las ganas de ir al baño durante horas. No es normal tener que trabajar así".

Además, según ha expuesto, a esta asfixiante situación se le suma la dificultad para reforzar plantillas en verano. "Además no es fácil cubrir la falta de personal, y eso hace que los que estamos tengamos que asumir más carga. Hay servicios en los que son dos personas cuando deberían de ser cinco", censura.

Un problema que se repite cada año

Asimismo, Carla ha insistido en que lejos de ser algo puntual, se trata de un problema estructural. "Todos los veranos pasa lo mismo, y cada vez con más intensidad", afirma.

Así, mientras las cifras de visitantes baten récords año tras año, hay realidades que se quedan fuera del foco. "La gente piensa en las playas llenas o en el tráfico, pero no en lo que pasa dentro de un hospital", reflexiona Carla.

"Lo peor es que ya sabemos que va a pasar y aún así no hay ninguna medida; aun así el sistema llega muy justo, por no decir que no llega", apunta, haciendo hincapié en la falta de previsión y planificación de las autoridades, quienes "miran para otro lado mientras nosotros nos ahogamos".

"El turismo es importante, pero..."

"La sensación es que en la pandemia todo el mundo nos aplaudía, pero ahora llevamos meses y meses saliendo a la calle, diciendo que no podemos más, y nadie nos escucha", lamenta.

Y es que el aumento del turismo, unido a la falta de ampliación de recursos, genera un desequilibrio difícil de sostener. "Sí, todos aquí sabemos que el turismo es importante, pero es que no se trata solo de atender a más gente, sino de poder hacerlo bien sin que el sistema se resienta", concluye.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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