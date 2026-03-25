Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Irán rechaza el plan de 'paz' de 15 puntos de Trump por "excesivo" en sus condiciones
Global
Global

Irán rechaza el plan de 'paz' de 15 puntos de Trump por "excesivo" en sus condiciones 

Fuentes del gobierno iraní adelantan su negativa a las exigentes cláusulas impuestas por EEUU, "alejadas de la realidad", para negociar un alto el fuego y un posterior final de la guerra.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
reaccion-prensa-americana-ataque-trump-iran
El presidente de EEUU, Donald Trump, respondiendo a preguntas de periodistas en una reciente rueda de prensa en la Casa Blanca.Anadolu via Getty Images

Irán dice 'no' al plan de Donald Trump para detener por ahora la guerra. Fuentes gubernamentales de Teherán han adelantado su negativa inicial a los 15 puntos propuestos por EEUU por considerarlos "excesivos" en sus condiciones y "alejados de la realidad" de lo que consideran "el fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla".

Aunque Teherán insiste en que aún está "revisando" la propuesta, han querido adelantar su "rechazo" al conjunto del texto avalado por Trump, así como la desconfianza del régimen ante las "engañosas" llamadas al diálogo por parte estadounidense.

Dadas las difíciles relaciones entre ambos países, Irán ha confirmado haber recurrido también a Pakistán, que aparecía como mediador clave desde la iniciativa nacida en Washington. 

En la misma comunicación adelantada por Reuters, un alto funcionario asegura que Irán solamente pondrá fin al conflicto cuando se cumplan sus condiciones. Una de ellas, ha recordado este mismo miércoles, es que se reconozca la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz.

A falta de que EEUU dé a conocer el contenido concreto y completo de su propuesta de paz, medios internacionales han adelantado que trata las cuestiones más sensibles del conflicto con el objetivo de buscar una solución negociada, tras la última llamada al diálogo por parte de Trump

Entre los puntos clave se sitúan el freno al programa nuclear y de misiles de Irán, así como el restablecimiento del tráfico seguro en el estrecho de Ormuz, hoy bloqueado casi totalmente por parte del régimen de los ayatolás.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos