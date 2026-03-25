Irán rechaza el plan de 'paz' de 15 puntos de Trump por "excesivo" en sus condiciones 

El presidente de EEUU, Donald Trump, respondiendo a preguntas de periodistas en una reciente rueda de prensa en la Casa Blanca.

Irán dice 'no' al plan de Donald Trump para detener por ahora la guerra. Fuentes gubernamentales de Teherán han adelantado su negativa inicial a los 15 puntos propuestos por EEUU por considerarlos "excesivos" en sus condiciones y "alejados de la realidad" de lo que consideran "el fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla".

Aunque Teherán insiste en que aún está "revisando" la propuesta, han querido adelantar su "rechazo" al conjunto del texto avalado por Trump, así como la desconfianza del régimen ante las "engañosas" llamadas al diálogo por parte estadounidense.

Dadas las difíciles relaciones entre ambos países, Irán ha confirmado haber recurrido también a Pakistán, que aparecía como mediador clave desde la iniciativa nacida en Washington.

En la misma comunicación adelantada por Reuters, un alto funcionario asegura que Irán solamente pondrá fin al conflicto cuando se cumplan sus condiciones. Una de ellas, ha recordado este mismo miércoles, es que se reconozca la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz.

A falta de que EEUU dé a conocer el contenido concreto y completo de su propuesta de paz, medios internacionales han adelantado que trata las cuestiones más sensibles del conflicto con el objetivo de buscar una solución negociada, tras la última llamada al diálogo por parte de Trump.

Entre los puntos clave se sitúan el freno al programa nuclear y de misiles de Irán, así como el restablecimiento del tráfico seguro en el estrecho de Ormuz, hoy bloqueado casi totalmente por parte del régimen de los ayatolás.