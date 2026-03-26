Ramoncín responde a Aznar tras el comunicado que emitió por las palabras de Sánchez

Ramoncín ha respondido durante una intervención en el programa Más Vale Tarde de laSexta al expresidente Jose María Aznar después de que este, a través de la Fundación FAES que dirige, acusara a Pedro Sánchez de "hacer oposición retrospectiva" a su mandato en lugar de gobernar, dando así respuesta a los reproches por la guerra de Irak vertidos por el presidente del Gobierno hoy en el Congreso.

Sánchez, este miércoles, ha arremetido contra Aznar durante su comparecencia en el pleno del Congreso para informar de la posición del Ejecutivo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El jefe del Ejecutivo le ha reprochado su posición en la guerra de Irak y haber arrastrado a España solo porque "quería sentirse importante".

FAES emitió un comunicado señalando que "como Sánchez ni puede ni sabe gobernar, se dedica a hacer oposición retrospectiva con 23 años de retraso". "Oírle 'argumentar' en el Congreso ha sido comprobar hasta qué punto carece de pudor a la hora de insultar la inteligencia del auditorio. Porque, por lo visto, el único recurso que le queda a este presidente sin presupuestos y sin vergüenza es 'la guerra de Aznar'", añade la nota, recogida por EFE.

Además, en el comunicado se defiende que las elecciones inmediatamente posteriores a la invasión de Irak, las municipales y autonómicas de 2003 (mayo), arrojaron el titular de que 'La guerra no ha dañado a Aznar como esperaba la oposición'. "El PP conseguía conservar su poder territorial frustrando las apuestas fundamentales de los socialistas", recuerda.

La reacción de Ramoncín

En Más Vale Tarde, el cantante Ramoncín valoró esta reacción de Aznar a las palabras de Sánchez y le comentó que "a parte de soberbia, tiene un problema grave conciencia".

"Si Aznar admite que sabía que se hizo aquello sabiendo que no existían armas, le cae una parte de la responsabilidad de los muertos que hubo en los trenes como consecuencia de habernos metido en esa guerra", apostilló.

El artista, además, también quiso subrayar que "su conciencia no le permite esto más que cualquier otra cosa".

Iñaki López también opina

Por su parte, Iñaki López apuntó que "Aznar, que arrastra muchas trolas a sus espaldas como el 11M y ETA, es cierto que sabía lo mismo que Bush y Blair en el momento de la guerra". Sin embargo, hizo una matización: "No es menos cierto que los otros dos han pedido disculpas por el lío en el que nos metieron a todos de forma gratuita con información falsa y él no lo ha hecho nunca".

"Es decir, una vez que sabes que te has equivoca puedes pedir disculpas como lo han hecho los otros dos y que él no ha hecho nunca", concluyó el periodista vasco.