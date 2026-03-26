Lo que los vuelos de Taylor Swift, Bill Gates o Jeff Bezos le cuestan cada año al planeta

La cantante Taylor Swift actúa durante la gira "The Eras Tour", el 6 de diciembre de 2024, en Vancouver (Canadá).

Las emisiones de CO2 tienen un coste económico no sólo cuando se producen, sino que se prolonga a lo largo de los años. Un nuevo estudio calcula que esos costes futuros podrían ser al menos diez veces superiores a los que ya han provocado.

La investigación que publica Nature y encabeza la Universidad de Stanford (EE. UU.) estima que una tonelada de CO2 emitida en 1990 causó 180 dólares estadounidenses en daños globales acumulados para 2020, pero causará daños adicionales por valor de 1.840 dólares para 2100.

Las pérdidas y daños estimados derivados de las emisiones de CO₂ pueden calcularse a partir de tres componentes: los daños históricos que ya se han producido; los daños que se prevé que se produzcan a raíz de esas emisiones pasadas; y los daños futuros que se prevé que se produzcan a raíz de las emisiones actuales o futuras.

Si se analizan ejemplos de daños causados por emisores específicos en diferentes regiones, se estima que las emisiones de Estados Unidos desde 1990 han causado 10 billones de dólares en daños en todo el mundo, incluidos 500.000 millones de dólares en la India y 330.000 millones de dólares en Brasil.

Además, casi tres billones de dólares, o aproximadamente un tercio de los daños causados por las emisiones de EEUU, recayeron en ese mismo país y 1,4 billones en Europa.

En el caso de las emisiones de los países europeos, la investigación estima que durante ese periodo han causado más de seis billones de dólares en daños a nivel mundial.

Los cálculos por vuelos

Otro cálculo a mejor escala y, por lo tanto, quizás más compresible es que un sólo vuelo de larga distancia al año durante la última década generará unos 25.000 dólares en daños futuros en 2100. "Mientras una tonelada de dióxido de carbono emitido permanezca allí arriba, está provocando calentamiento y ese calentamiento está causando daños", destacó Marshall Burke, de la Universidad de Stanford y firmante del artículo.

Los investigadores calculan que si una tonelada de dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante 25 años antes de ser eliminada, la mitad del daño previsto por esa tonelada ya se habrá producido.

Las estimaciones calculan el coste de los efectos del cambio climático que los países no pueden prevenir mediante la reducción de emisiones ni evitar mediante la adaptación.

"Normalmente pensamos en abordar el cambio climático de dos maneras: mitigándolo -es decir, ralentizándolo y deteniéndolo- o bien adaptándonos a sus efectos", dijo el autor. Hacer frente a los daños que se producen cuando la mitigación y la adaptación no son suficientes "es la tercera pata del taburete de la que simplemente no hablamos mucho", afirmó Burke.

Los investigadores tratan los gases de efecto invernadero esencialmente como la industria de gestión de residuos domésticos. La basura es ilegal tirarla donde se quiere porque supone un coste para los demás, por lo que normalmente se paga a alguien para que se la lleve. "Nuestro legado de emisiones de gases de efecto invernadero es similar, salvo que nunca hemos pagado la factura y esta no deja de acumular intereses", en opinión del también firmante del estudio Solomon Hsiang.

Los autores señalan que los daños calculados no indican necesariamente lo que los emisores de CO2 deben a las regiones afectadas, ya que la indemnización es una cuestión moral y jurídica.

Sin embargo, definir las pérdidas y los daños asociados al cambio climático podría servir para orientar los esfuerzos destinados a limitar los daños futuros, incluyendo las iniciativas para hacer que los emisores rindan cuentas por los daños causados por sus emisiones, indica Nature.

Avión en el aeropuerto de Lanzarote, en una imagen de archivo. Getty

Nombres y consecuencias

Lo más curioso del informe, un gancho sin duda, es que no duda en centrarse en diferentes personalidades y famosos por sus emisiones: expone que Bill Gates encabeza la lista, en la que están Jeff Bezos, Elon Musk, Taylor Swift, Jay-Z, Steven Spielberg, Kim Kardashian o Kylie Jenner.

Los vuelos de Gates, Bezos y Swift tan sólo en un año, en el 2022, van a provocar una factura acumulada de 4 millones de dólares en daños y pérdidas para finales de siglo, según los cálculos de los especialistas.

Los investigadores también ponen en la diana a las grandes compañías de petróleo y gas y calculan, además, los costes estimados que pueden tener en el futuro algunas decisiones que están en manos de cada uno de nosotros, como no reciclar, utilizar el coche más de la cuenta o abusar de la carne en nuestra dieta.

Fenómenos extremos

Un segundo estudio publicado en la misma revista y encabezado por el alemán Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental (UFZ) advierte de que es posible que se produzcan fenómenos climáticos extremos a escala mundial incluso con un calentamiento de dos grados centígrados.

Hasta ahora, los resultados climáticos globales extremos en el peor de los casos se han descrito normalmente utilizando los resultados medios de muchos modelos climáticos con altos niveles de calentamiento global (de tres a cuatro grados).

Pese a ello, este enfoque no tiene en cuenta que, incluso con niveles moderados de calentamiento global, las proyecciones climáticas individuales para determinadas regiones pueden ser muy graves, dijo el autor principal del artículo, Emanuele Bevacqua.

El equipo identificó las proyecciones de los modelos que muestran los resultados más extremos (el peor de los casos) y los menos extremos (el mejor de los casos).