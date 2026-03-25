Es oficial: el debate para derogar el cambio de hora en la UE no empezará hasta que se dé esta condición

Dos veces al año surge la misma pregunta. ¿En qué quedó la derogación del cambio de hora estacional? La Comisión Europea hizo una consulta pública y ganó el sí (a derogarlo) por aplastante mayoría. La Eurocámara celebró una votación e ídem, nació un consenso para dejar de mover las manecillas del reloj.

Entonces, ¿por qué el próximo 29 de marzo a las 02:00 serán las 03:00? Si hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a involucrarse en el tema en octubre del año pasado, cuando en una comparecencia pública animó a la Unión Europea a tomar ya la decisión. Justo por esas fechas el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, intervino en la Eurocámara para explicar en qué punto estaba este debate.

La razón sobre por qué los Veintisiete continúan cambiando las manecillas del reloj dos veces al año es muy sencilla. A pesar de que la Comisión ya era partidaria en la anterior legislatura y de que el Parlamento Europeo llegó a aprobar una declaración por la que se instaba a dejar de continuar haciendo estos cambios de hora de manera inmediata, el Consejo de la Unión Europea todavía no ha tomado una decisión.

En la Unión Europea las decisiones se deben tomar de forma colegiada. Las iniciativas legislativas, por ejemplo, se discuten en la Eurocámara y en el Consejo y luego ambas partes deben negociar los puntos en común de los distintos textos sobre los que se ha ido trabajando. En algo tan de calado como es el cambiar o no cambiar el horario de invierno y verano pasa igual.

Sin consenso a la espera de un nuevo estudio: cuándo se reactivará el debate del cambio de hora

El problema es que aunque la Comisión y el Parlamento ya hayan dado su plácet a esto, el Consejo no. Y la razón no es otra que no hay entendimiento entre los países de la UE sobre cuándo y cómo variar el cambio de hora. En realidad es lógico, se trata de un cambio importante con aristas que no se han debatido públicamente, ni siquiera en España. ¿Qué horario sería el perpetuo? ¿El de invierno? ¿El de verano?

Ya en 2019 los ministros de Transporte pidieron "tiempo" para este debate. Ya han pasado en realidad seis años desde entonces. Cuando Finlandia introdujo el debate en la agenda del Consejo de la Unión Europea (presidió el organismo durante buena parte de 2019) no planteó ningún horario preferente. Ahora el Consejo lo preside Chipre, y desde julio lo hará Irlanda. En Irlanda sí parece haber más simpatía por el horario de verano.

El problema es que aunque Sánchez planteó en octubre del año pasado agilizar este debate, el propio comisario Tzitzikostas se refirió a un "estudio" que se presentaría por parte de la Comisión a finales de este año. El propio Consejo de la Unión Europa parece estar a la espera de dicho informe, razón por la que este asunto no se ha vuelto a discutir. La espera parece eterna, pero este asunto se volverá a plantear a finales de año.

Cuando se conozca este estudio, para el que por el momento no hay fecha de presentación concreta, toda la maquinaria burocrática comunitaria se activará para dilucidar si los cambios de hora tienen o no los días contados.

EEUU podría adelantar a la Unión Europea con sus cambios de hora

Se da la paradoja de que a pesar de que en Bruselas este tema se empezó a debatir en la década pasada, es ahora EEUU el país que podría adelantar al Viejo Continente poniendo fin a los cambios de hora.

Ha sido en este país donde el Senado del estado de Georgia ha aprobado una ley. El texto plantea que el estado cambie de huso horario y se mantenga en él todo el año. Si bien la última palabra la tendrá el secretario de Transportes de la Administración Trump, la presión de más estados podría hacer que en buena parte de EEUU la idea de mover las manecillas del reloj pase a mejor vida más pronto que tarde.

Entre tanto, no te olvides: este sábado por la noche habrá que cambiar los relojes tanto en Canarias como en la Península. A las 02:00 serán las 03:00.