Quien haya puesto nombre a estas calles se ha pasado el juego: fantasía pura

De cuando en cuando el nombre de alguna calle curiosa se convierte en viral, como la de Me falta un tornillo en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Ahora son los nombres de las calles de todo un barrio los que están triunfando en X... y no es para menos. Se trata de las del Condominio Vista al Valle, en Machalí (Chile), que son fantasía pura.

Desde luego, quienes las bautizaron estuvieron inspirados:

El umbral de lo mágico

Con las muelas del dragón

La risa de los tomates

La inspiración del poeta

Tiempos distintos

El vino de paz

Un final feliz pero sin saber cuál es

Dulce silencio

Las creencias de un amor

Las ninfas en el agua

El perdón de todos los días

En una publicación de Instagram que los recoge, un usuario comenta: "Mi padre trabajó en la construcción de toda es villa, él nombró la calle Creencias de un amor, sus compañeros nombraron el resto de las calles".

"Yo viví 4 años en La risa de los tomates y no hubo vez que no me comentaran algo cuando daba la dirección. Por cierto ese es uno de los mejores lugares donde he vivido… maravilloso", señala otro.