Reino Unido inicia el boicot contra una de las zonas preferidas de los españoles para veranear: "No voy a ir más"

A lo largo de las últimas semanas, en Reino Unido están amenazando con llevar a cabo un boicot turístico contra una de las zonas costeras que más frecuentadas por los españoles para veranear: la región portuguesa del Algarve.

Un buen ejemplo de ello es el artículo que ha publicado el medio de comunicación británico GB News, en el que varias personas prometen dejar de acudir tanto al Algarve como a otras ciudades portuguesas por el incremento de las tasas turísticas.

"Todos los veraneantes podrían tener que pagar más de 20 libras (aproximadamente 24 euros, al cambio actual) de tasas por persona y semana en algunas partes del país", se señala en el texto.

En cuanto al Algarve, en el artículo se destaca que "aquellos que visitan partes de la popular región portuguesa del Algarve también se han visto afectados por el aumento de las tasas turísticas de dos euros por noche y por persona durante la temporada alta (entre abril y octubre) y de un euro durante la temporada baja (entre noviembre y marzo)".

Ante ese aumento de la tasa, algunos lectores del citado medio británico han enviado mensajes como este en el que animan al boicot: "Simplemente no vayan, así de simple. Ellos, como España, necesitan el turismo. Sus negocios dejarán de funcionar, sus restaurantes cerrarán... sus ingresos caerán drásticamente. Grecia, Malta y Chipre necesitan nuestro dinero y son países maravillosos".

"Yo no voy a ir más. Simplemente dejen de ir a esos países. Claramente no quieren su dinero. ¿Ven? Problema resuelto", ha indicado otra persona.

En la misma línea, otro lector, en referencia a Lisboa, ha expresado que "haré un crucero en octubre que hace escala en Lisboa. Si tengo que pagar el impuesto, lo haré, pero no gastaré ni un céntimo en Lisboa. Para el café, las bebidas, el almuerzo, etc., simplemente volveré al barco. Las compras se quedarán para un puerto que no cobre la tasa turística. Perderán mucho negocio, pero si eso es lo que quieren…".