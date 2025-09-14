Todos los artículos y detallitos que normalmente puedes pedir gratis si estás volando en clase económica

Auxiliar de vuelo atiende a pasajeros en el avión. Pasajeros, mujeres y niños viajando en aviones. Mujer feliz viajando en un avión. Estilo de vida de turistas viajando en un avión.

Viajar en clase económica puede tener más ventajas de las que habitualmente se piensa. De hecho, la gran mayoría de las aerolíneas suele contar con obsequios para sus pasajeros, que pueden ir desde comida y bebida hasta auriculares, pasando por libros y juegos infantiles para los viajeros más pequeños.

Si bien es cierto que no se trata de una regla exacta y no tiene por qué ocurrir en todas las compañías, algunas de ellas (especialmente en los viajes de larga distancia) sí que suelen ofrecer este tipo de detalles de forma gratuita y sin ningún tipo de coste adicional.

Los detalles que puedes pedir gratis:

Auriculares : para utilizar en las pantallas de los propios aviones. En algunos casos se pueden conservar tras el vuelo.

: para utilizar en las pantallas de los propios aviones. En algunos casos se pueden conservar tras el vuelo. Kit dental o neceser: suelen incluir un cepillo y pasta de dientes en versión miniatura.

suelen incluir un cepillo y pasta de dientes en versión miniatura. Juegos y libros para los más pequeños: para poder entretener a los niños en el trayecto, especialmente en aquellos que son más largos.

para los más pequeños: para poder entretener a los niños en el trayecto, especialmente en aquellos que son más largos. Comida y bebida: en algunas aerolíneas se puede pedir agua u otras bebidas. Además, en aquellos casos que sean de viajes de larga distancia se pueden servir una o dos bandejas de comida, mientras que en vuelos de corta distancia pueden poner snacks gratuitos,

en algunas aerolíneas se puede pedir agua u otras bebidas. Además, en aquellos casos que sean de viajes de larga distancia se pueden servir una o dos bandejas de comida, mientras que en vuelos de corta distancia pueden poner snacks gratuitos, Accesorios para la comodidad: tal y como almohadas o mantas, con el objetivo de mejorar el confort de los pasajeros.

Cabe destacar que no se trata de una norma exacta, pues existen algunas compañías de bajo coste que no aplican esta regla. Sin embargo, es interesante tenerlo en cuenta, especialmente si vas a viajar dentro de poco.

¿Qué ocurre si me cancelan o retrasan un vuelo?

Según recoge la normativa de la UE, si viajas desde Europa o con una aerolínea europea puedes reclamar hasta 600 euros. En vuelos de menos de 1.500 kilómetros de distancia puedes pedir 250 €, en aquellos de hasta 3.500 kilómetros puedes ganar 400 € y en los que sean de más de 3.500 kilómetros puedes solicitar hasta 600 €.

En el caso de que te lo cancelen, siempre y cuando sea con menos de 14 días de antelación y no sea por un motivo externo, también tienes derecho a compensación. Además, mientras esperas, la aerolínea debe hacerse cargo de la comida, bebida y hotel en caso de que te toque dormir fuera. Eso sí, siempre deberás solicitarlo tú, pues la compañía no suele ofrecerlo por su cuenta.