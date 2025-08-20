Un amante del turismo se fija en Galicia y descubre al mundo los lugares que la hacen "una región infravalorada del planeta"

El influencer de viajes Nick O'Brien, conocido en redes como @NickLovesSpain, es un apasionado de España y ejerce casi de embajador extraoficial a través de sus perfiles. En su última publicación se muestra totalmente entusiasmado con Galicia, región a la que ha dedicado un hilo con los rincones que recomienda.

"El noroeste de España esconde mucha más magia de la que la mayoría de la gente cree", afirma O'Brien.

Como resalta, muchos pueden conocer el Obradoiro, el Camino de Santiago o "su legendario pulpo", pero queda mucho por descubrir. En concreto, él propone 15 vistas "que hacen de Galicia una de las regiones más infravaloradas de la Tierra".

Su ruta virtual comienza por la Praia de As Catedrais de Lugo, una formación geológica que califica como "una de las mayores maravillas naturales de Europa", y continúa por las Islas Cíes, con su playa de Rodas, de arena blanca y agua turquesa.

La Torre de Hércules de A Coruña o las murallas romanas de Lugo se hacen un hueco en su listado, en el que también figuran varias iglesias y monasterios: las catedrales de Lugo, Ourense o Tui; el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil; el de San Martín Pinario en Santiago de Compostela o el de Oseira, en Ourense, apodado "el Escorial de Galicia".

No faltan parajes como el cañón del río Sil, "en el corazón de la Ribeira Sacra" —de donde destaca "sus vertiginosos miradores y sus antiguos viñedos en terrazas"— o la cascada del Ézaro, en A Coruña, la única de Europa que cae directamente al mar.

Siguiendo con lugares subestimados, en junio O'Brien preguntó a sus seguidores por cuál era la ciudad más infravalorada de España. Él no se decantó por ninguna pero sí acompañó su tuit con una fotografía de Cádiz. En los comentarios no hubo unanimidad y muchos usuarios mencionaron lugares tan dispares como Burgos, Ciudad Real, La Alpujarra, Logroño, Vitoria, Badajoz, Elche, Jaén o Huelva.