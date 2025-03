Una revista especializada en viajes desvela cuál es el mejor destino para mujeres que prefieren hacer turismo solas

Cada vez son más las mujeres que dan el paso y se animan a viajar solas. Ya sea porque prefieren no depender de nadie; porque tienen ganas de conocer un destino, pero no encaja con los tiempos, gustos o presupuestos de su entorno o por probar esta experiencia de estar consigo mismas, ya no es extraño ver a viajeras en solitario.

En la revista Time Out Portugal se han hecho eco de un estudio DIPNDIVE en el que han analizado cuáles son los mejores destinos para ellas, teniendo en cuenta factores como el clima, la amabilidad de los lugareños, la seguridad, el coste medio de un hotel o el número de atracciones gratuitas.

La ciudad que quedó en cabeza fue Helsinki, la capital de Finlandia, que destaca en seguridad –es la tercera más segura, por detrás de Zagreb y Singapur– y en ser un lugar acogedor por la amabilidad de sus habitantes.

También resalta por las atracciones gratuitas, que compensan el precio del alojamiento.

Helsinki. Getty Images

El ranking de los diez mejores destinos para mujeres que viajan solas quedó así: