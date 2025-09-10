Visita el llamado 'Benidorm' de Corea del Norte y queda en shock cuando ve a los guardias

Benidorm, en la Costa Blanca, es uno de los destinos turísticos más reconocidos de España y de Europa. Cuenta con playas kilométricas, como la Playa de Poniente con unos 3 kilómetros, y la Playa de Levante con más de 2 kilómetros, hoteles a pie de mar, una animada vida nocturna y su skyline repleto de rascacielos.

Con los años se ha convertido en una referencia tanto para viajeros nacionales como internacionales. Cada año, millones de turistas llegan atraídos por su clima y su oferta de ocio, tanto que Benidorm se sitúa como tercer destino de España solo por detrás de Madrid y Barcelona, según la web Información.es.

En junio de 2025, con este modelo en mente, Corea del Norte, decidió levantar su propio “Benidorm”. Se trata de un complejo turístico llamado Wonsan-Kalma en la costa este y está pensado para atraer turismo internacional, especialmente de Rusia y China.

Un resort de lujo bajo vigilancia

Lo que allí se encuentra poco tiene que ver con la libertad y diversión que caracterizan al Benidorm español. De hecho, hay testimonios que lo describen como una visita estrictamente controlada, como el de Anastasia Samsonova, una mujer rusa de 33 años, que fue una de las primeras turistas en alojarse en Wonsan Kalma.

Aunque quedó impresionada por la limpieza de la playa, las tumbonas nuevas y la arena blanca perfectamente nivelada, lo que más le impactó fue la presencia constante de guías y guardias que acompañaban a los visitantes en todo momento. “Había un itinerario fijo que no podía desviarse sin permiso de las autoridades norcoreanas.”, explicó a la BBC.

El complejo, con capacidad para 20.000 personas, es uno de los proyectos estrella de Kim Jong-un para impulsar la economía. Sin embargo, por ahora solo está abierto a grupos organizados de turistas rusos. Los viajes, con un coste de unas 1.300 libras (casi 1.500 euros) por semana, incluyen tres días en el resort, visitas guiadas y un itinerario cerrado del que no se puede escapar.

Entre cohetes de juguete y trabajo forzado

Aunque no presenció pruebas militares, Samsonova señaló que en las tiendas del resort se vendían cohetes de juguete por 30 libras. La paradoja es evidente: el complejo se encuentra junto a un campo de pruebas de misiles.

Además, según ha informado la BBC, grupos de derechos humanos han denunciado que la construcción de Wonsan Kalma se llevó a cabo mediante trabajo forzado y jornadas extenuantes de hasta 24 horas, propias de las llamadas “brigadas de choque”.