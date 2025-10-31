Comprobar Euromillones: resultado del sorteo de hoy viernes 31 de octubre

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 31 de octubre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 75.000.000 euros.

Si quieres participar en el sorteo del Euromillones de Loterías y Apuestas del estado, en primer lugar, debes elegir 5 números de una tabla compuesta del 1 al 50 y dos números estrellas entre el 1 y el 12. Cada combinación que hagas tiene un precio de 2,5 euros, de martes a viernes que se celebra el sorteo. Asimismo, sin que tengan que abonar un extra, participas también en el sorteo de El Millón, con un premio de un millón de euros.

En los sorteos de Euromillones, el bote garantizado es de al menos 17 millones de euros, pero puede llegar hasta los 250 millones de euros. Para resultar ganador, es necesario acertar al menos 2 números o 1 número y 2 estrellas.

El sorteo del Euromillones se celebra semanalmente los martes y jueves a partir de las 21:00 h (horario peninsular), aunque en España podemos verlo media hora más tarde a través de Loterías y Apuestas del Estado.

La cantidad que se puede ganar en el sorteo de Euromillones se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.