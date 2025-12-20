El sorteo como termómetro de la precariedad: qué harían con el Gordo un mileurista 'millennial' frente a un jubilado 'boomer'

Comprar lotería en Navidad se ha convertido en un hábito para muchas personas, tal y como pudimos comprobar durante uno de nuestros últimos reportajes a pie de calle. La tradición, la presión social o la simple inercia son algunos de los factores que empujan cada año a miles de jugadores a hacerse con un décimo. Pero, más allá de los motivos, el deseo suele ser el mismo: ganar el ansiado Gordo de Navidad.

Y, aunque es cierto que ganar este premio no nos convierte en millonarios y apenas daría para una vivienda— cada décimo premiado son 400.000 euros, que quitando impuestos se quedarían en unos 328.000 euros aproximadamente— también lo es que la cifra continúa siendo bastante tentadora, sirviendo al menos para aliviar muchas preocupaciones.

Pagar la hipoteca, darse un capricho, ir de viaje, montar un negocio y emprender o invertir el dinero son algunas de las respuestas que hemos podido escuchar en la siguiente encuesta en la calle, donde hemos podido comprobar tanto las diferencias entre lo que sueñan los jóvenes frente a los más mayores, como sus similitudes.

Comprar un piso, montar un negocio, invertir... Salimos a preguntar a la gente qué haría si le tocase el gordo Desde irse de vacaciones hasta comprarse un piso, pasando por quitarse de encima la hipoteca. El HuffPost sale a la calle para preguntar a la gente qué harían con el primer premio del sorteo. Spoiler: sus deseos tienen bastante que ver con sus preocupaciones.

¿Cómo sueña un millenial?

Los jóvenes —que, según las estadísticas, compran menos lotería que las generaciones mayores— lo tienen claro: la prioridad es la vivienda. La mayoría destinaría el premio a comprar un piso, aunque otra cuestión es si el Gordo bastaría hoy para cumplir ese objetivo. "No tener que vivir de alquiler", "invertir para una casita" o simplemente "un piso" han sido algunas de las respuestas más repetidas. Y, a la vista de la situación del mercado inmobiliario, la verdad es que no nos sorprende.

Más allá de la vivienda, otros destinarían el dinero a pagar la carrera, irse de vacaciones y viajar o incluso pagar la hipoteca a sus padres (más vivienda, sí). Por último, otro de los sueños que más se ha repetido ha sido el de invertir en un negocio. "Invertir un poquillo", "Montar un negocio con mis amigos" o "Invertir en una productora".

Y los boomers... ¿qué harían con el Gordo?

Entre los más mayores, las respuestas cambian de tono, aunque la vivienda también se ha podido escuchar en alguna de ellas. Y no es de extrañar, pues se ha convertido en la principal preocupación nacional. Sin embargo, lejos de hablar de alquileres imposibles o de invertir para sobrevivir, muchos de ellos han pensado en el Gordo como una recompensa para disfrutar con los suyos o incluso viajar por el mundo. "Ponerme flaco… comprarme un coche", "disfrutar de lo que me tocase" o simplemente "comprarme un piso en Madrid con lo que me llegara" son algunas de las respuestas que hemos escuchado. Finalmente, viajar también aparece como uno de los grandes planes entre los boomers. "Irme de viaje alrededor del mundo".

<div overflow tabindex="0">Loading...</div><img src="https://img.huffingtonpost.es/uploads/2023/11/14/imagen-el-huffpost.jpeg" placeholder layout="fill">