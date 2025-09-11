Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy jueves 11 de septiembre
Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy jueves 11 de septiembre de 2025 y consulta si tu número ha sido uno de los premiados.
En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitivia de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva.
El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra tres días a la semana: lunes, jueves y sábados. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas.
Para participar en el sorteo tendrás que seleccionar un mínimo de 6 números entre el 1 y el 49, siendo el precio por apuesta de 1 euro. Para jugar, La Primitiva cuenta con dos métodos, las apuestas simples y las múltiples. Con la primera opción, seleccionar únicamente los 6 números pudiendo realizar hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Con la segunda, puedes seleccionar más de 6 números o solamente 5 números en cada apuesta.
La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.
Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Si confías en la estadística, quizás te interese saber que en lo que llevamos de 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Durante el sorteo, además de la combinación ganadora, también se extrae una bola extra como número complementario y otra para el reintegro, siendo ambas números entre el 0 y el 9.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.