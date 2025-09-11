Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy jueves 11 de septiembre

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitivia de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra tres días a la semana: lunes, jueves y sábados. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas.

Para participar en el sorteo tendrás que seleccionar un mínimo de 6 números entre el 1 y el 49, siendo el precio por apuesta de 1 euro. Para jugar, La Primitiva cuenta con dos métodos, las apuestas simples y las múltiples. Con la primera opción, seleccionar únicamente los 6 números pudiendo realizar hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Con la segunda, puedes seleccionar más de 6 números o solamente 5 números en cada apuesta.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Si confías en la estadística, quizás te interese saber que en lo que llevamos de 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Durante el sorteo, además de la combinación ganadora, también se extrae una bola extra como número complementario y otra para el reintegro, siendo ambas números entre el 0 y el 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.