Dónde ha caído la Bonoloto de hoy jueves 18 de septiembre

Imagen de archivo de una Administración de Lotería, ubicada en Las Rozas.

Ya se conocemos los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy jueves 18 de septiembre. La combinación formada por 18, 24, 27, 35, 36 y 41, además del número complementario 2 y el reintegro 6 han conformado dicho resultados

La recaudación del sorteo del jueves, administrado por Loterías y Apuestas del Estado, ha ascendido a 2.280.419 euros, de los cuales se han destinado a premios un total de 1.254.230 euros.

¿Dónde ha caído la Bonoloto del jueves?

Ha habido un boleto agraciado de primera categoría (6 aciertos), el cual ha sido validado Despacho Receptor nº 55.190 de Ourense, situado en San Ciprián, 5. Por su parte, de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hay dos boletos acertantes, que han sido validados en a Administración de Loterías nº 3 de Áviña, situada en San Millán, 2 y en la nº 17 de Vitoria-Gasteiz (Álava), situada en Olaguibel, 35.

Reparto de premios de la Bonoloto

1ª categoría (6 aciertos): 1 acertantes, 783.205,57 euros

2ª categoría (5+Compl.): 2 acertantes, 71.956,86 euros

3ª categoría (5 aciertos): 77 acertantes, 934,50 euros

4ª categoría (4 aciertos): 4.197 acertantes, 25,72 euros

5ª categoría (3 aciertos): 76.655 acertantes, 4 euros

Reintegro: 454.510 acertantes, 0,5 euros

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.