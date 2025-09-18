Dónde ha caído la Bonoloto de hoy jueves 18 de septiembre
Comprueba dónde ha caído la Bonoloto de hoy 18 de septiembre, el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
- Resultado de la Bonoloto de hoy jueves 18 de septiembre
Ya se conocemos los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy jueves 18 de septiembre. La combinación formada por 18, 24, 27, 35, 36 y 41, además del número complementario 2 y el reintegro 6 han conformado dicho resultados
La recaudación del sorteo del jueves, administrado por Loterías y Apuestas del Estado, ha ascendido a 2.280.419 euros, de los cuales se han destinado a premios un total de 1.254.230 euros.
¿Dónde ha caído la Bonoloto del jueves?
Ha habido un boleto agraciado de primera categoría (6 aciertos), el cual ha sido validado Despacho Receptor nº 55.190 de Ourense, situado en San Ciprián, 5. Por su parte, de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hay dos boletos acertantes, que han sido validados en a Administración de Loterías nº 3 de Áviña, situada en San Millán, 2 y en la nº 17 de Vitoria-Gasteiz (Álava), situada en Olaguibel, 35.
Reparto de premios de la Bonoloto
- 1ª categoría (6 aciertos): 1 acertantes, 783.205,57 euros
- 2ª categoría (5+Compl.): 2 acertantes, 71.956,86 euros
- 3ª categoría (5 aciertos): 77 acertantes, 934,50 euros
- 4ª categoría (4 aciertos): 4.197 acertantes, 25,72 euros
- 5ª categoría (3 aciertos): 76.655 acertantes, 4 euros
- Reintegro: 454.510 acertantes, 0,5 euros
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.