Dónde ha caído la Lotería Nacional de hoy sábado 27 de septiembre: estos son los lugares agraciados con los grandes premios

Ya conocemos los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 27 de septiembre. El número 03740 ha sido agraciado con el primer premio de 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo, el cual ha dejado agraciados en Ciutadella de Menorca (Menorca), A Coruña , Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Beas de Segura (Jaén), Mora (Toledo), Vegadeo (Asturias), Vitoria-Gasteiz (Álava), Oviedo (Asturias), Ávila capital, Jerez de los Caballeros (Badajoz), Huelva capital, Burgos capital, Carabaña (Madrid), Pozo Estrecho (Murcia) y Sevilla.

Por su parte, el segundo premio, el 28.846, afortunado con 120.000 euros a la serie, es decir, 12.000 euros al décimo, se ha marchado hasta Madrid, San Lorenzo del Escorial (Madrid), Mahoya (Murcia), Martos (Jaén) y San Cristóbal de la Laguna (Tenerife).

Resultados del sorteo de Lotería Nacional del sábado 27 de septiembre

Cabe recordar que, tal y como marca la ley, Hacienda retiene un 20% de los premios de loterías a partir de la cantidad de 40.000 euros. De este modo, si has resultado ganador/a del primer premio, que sepas que se te aplicará este impuesto. El resto de premios se cobrarán íntegros.

Para cobrar un décimo premiado del sorteo de Lotería Nacional de hoy, te tendrás que esperar hasta mañana y tendrás 90 días para hacerlo. Cumplida esta fecha, se declarará nulo. Todos los premios inferiores a 2.000 euros se pueden reclamar en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, aportando dicho boleto junto con el DNI. Para cantidades superiores, tendrás que acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado): Caixabank y BBVA.

Nota: Los únicos resultados oficiales del sorteo de Lotería Nacional de hoy son los que hacen públicos en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable de cualquier error o falta de información en este artículo.