Extra del Día del Padre ONCE 2023: resultado del sorteo de hoy 19 de marzo

Comprobar Extra del Día del Padre ONCE 2023: Resultado del sorteo del cupón del domingo 19 de marzo

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE 2023. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si ha sido uno de los premiados en el sorteo de hoy domingo 19 de marzo.

En este sorteo extraordinario administrado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles se reparten 1 millón de premios. El más ansiado de todos ellos es el primer premio de 17 millones de euros a las cinco cifras y la serie. Si tu número sólo coincide con las cinco cifras del premio principal, te llevarás un premio de 40.000 euros.

Además, el Extra del Día del Padre de la ONCE reparte 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras y el reintegro de 5 euros si tu número coincide con la última cifra del primer premio.

Desde enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 €. Es decir, que en el Extra del Día del Padre de la ONCE el único premio por el que Hacienda se lleva el 20% será el primer premio de 17 millones de euros.

El sorteo extraordinario del Cupón de la ONCE por el Día del Padre tendrá lugar entre las 21:15 y las 21:35 h (horario peninsular). Puedes seguirlo en directo a través de El HuffPost. Una vez finalizado el sorteo del Extra del Día del Padre es actualizarán los resultados en esta misma página.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Extra del Día del Padre de la ONCE 2023 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.