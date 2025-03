Extra del Día del Padre ONCE 2025: horario y dónde ver el sorteo del 19 de marzo en directo

Premios del Extra del Día del Padre de la ONCE 2025.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles celebra este próximo miércoles 19 de marzo el Extra del Día del Padre 2025, un sorteo que se enmarca en un día tan especial para demostrar el cariño que se tiene a los padres y que despierta la emoción de todos los participantes por todos los grandes premios que se ponen en juego.

El más jugoso, como no podía ser de otra forma, es el primer premio de 17 millones de euros a las cinco cifras y a la serie. De no ser este gran agraciado, no te desanimes, porque además ponen en juego premios de 40.000 euros a las cinco cifras, de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, de 100 euros a las tres últimas cifras, de 10 euros a las dos últimas cifras y de 5 euros a la última cifra. Este último puede saber a poco, pero como todos los reintegros, mejor llevártelo y recuperar lo invertido que irte con las manos vacías.

Para todo ello, como es lógico, es necesario hacerte con un cupón cuyo precio es de 5 euros y se pueden adquirir hasta las 21:00 horas del miércoles 19 de marzo a las 21:00 horas.

Hora y dónde ver el sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE

El Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE 2025 comenzará a las 21:25 horas (horario peninsular) del miércoles 19 de marzo. De querer verlo en directo, no tienes más que seguir la retransmisión minuto a minuto que realizaremos en El HuffPost, donde daremos a conocer información relevante de esta lotería así como los resultados para que los puedas comprobar al instante.