Es la oveja negra de la familia pero gana 2 millones de euros en la lotería y pasa a otro escalón familiar muy sorprendente

Sorprendente historia cargada de rencor y reproches en una familia y lo que algunos creen que es una especie de justicia poética. Se trata de lo que le ocurrió a una joven de 28 años la pasada Navidad, después de enfadarse mucho con su familia mientras ojeaba Instagram.

De repente, se encontró con que una de las publicaciones de su hermana la situaba, junto a sus padres, en un viaje al que ella no había sido invitada. Tampoco le pareció excesivamente extraño, puesto que siempre había crecido con la sensación de ser la "oveja negra" de una familia de cinco, en la que los "hijos de oro" siempre habían estado por delante.

La joven, que ha relatado su historia en el foro Reddit y ha sido recogida por el medio alemán Der Westen, explicó que trató de ignorar que la habían dejado fuera de los planes familiares y que su madre incluso le dijo que "no pensamos que querrías venir", advirtiendo que además se trataba de "un presupuesto ajustado". Un mes más tarde, compró un billete de lotería. Mejor dicho, el billete de lotería premiado con 1,86 millones de euros.

De aquel "ajustado presupuesto" a esta "mocosa ingrata"

Lógicamente, la joven canceló todas sus deudas, emprendió varias inversiones y, un clásico, se compró un coche. Eso hizo sospechar a su familia, a la que le acabó contando lo que había hecho ella con el dinero que no se gastó en cierto viaje. Y ahí comenzaron a prestarle más atención a la hija más pequeña.

Su madre la acusó de "egoísta", recordándole que ella tiene deudas. También la hermana mayor le recordó que tenía que pagar un préstamo de estudios, mientras que el hermano apuntó que estaba en una crisis de vivienda y debía pagarle una casa. Con mucha calma, la joven les planteó a los cuatro la siguiente reflexión: "¿Por qué debería apoyarte cuando siempre me he quedado en el camino?". Sí, en referencia al viaje al que no fue invitada. El padre trató de excusarse recordando lo los problemas con el "dinero familiar".

No le coló. Y a ello siguió una escalada verbal por la que acabó pasando de ser la 'oveja negra' a una "mocosa ingrata" que estaba "arruinando la dinámica familiar". Con todo, la mayoría de comentarios en la plataforma fueron a favor de la joven ganadora de la lotería, por ejemplo: "Es tu dinero, te lo ganaste y no estás obligado a compartirlo sólo porque eres familia".