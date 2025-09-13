Lotería Nacional en directo: comprobar resultados hoy sábado 13 de septiembre y números premiados
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 13 de septiembre, en directo para descubrir si tu décimo es de los agraciados en esta lotería de Loterías y Apuestas del Estado que trae un primer premio de 600.000 euros a la serie.
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado 13 de septiembre asciende a 600.000 euros a la serie, que vienen a ser 60.000 euros al décimo. Si aún no tienes uno, todavía estás a tiempo de adquirirlo tanto en la web de Loterías y Apuestas del Estado como en la administración más próxima a donde estés.
La lista de premios de la Lotería Nacional del sábado 13 de septiembre, pero por aquí dejamos algunos de los más destacados:
- Primer premio de 60.000 euros al décimo
- Segundo premio de 12.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
- Reintegros de 6 euros
La Lotería Nacional de hoy sábado 13 de septiembre está dotado con dos grandes premios: un primer premio de 600.000 euros a la serie, es decir, 60.000 al décimo, y un segundo premio de 120.000 euros a la serie, es decir, 12.000 al décimo. Recordamos que se reparten 42.000.000 euros.
El sorteo de Lotería Nacional de este sábado 13 de septiembre arrancará a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este será el momento en el que los niños de San Ildefonso procedan a introducir las bolas en el bombo y empiecen a cantar los números premiados. La duración de dicho sorteo será aproximadamente de 20 minutos.
¡Buenos días! Bienvenido un sábado más a la retransmisión del sorteo de Lotería Nacional en directo. Hoy 13 de septiembre, Loterías y Apuestas del Estado brinda la posibilidad de hacerte con ese codiciado primer premio de 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo. ¡Muchísima suerte!