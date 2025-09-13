Lotería Nacional en directo: comprobar resultados hoy sábado 13 de septiembre y números premiados

Horario de la Lotería Nacional del 13 de septiembre

El sorteo de Lotería Nacional de este sábado 13 de septiembre arrancará a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este será el momento en el que los niños de San Ildefonso procedan a introducir las bolas en el bombo y empiecen a cantar los números premiados. La duración de dicho sorteo será aproximadamente de 20 minutos.