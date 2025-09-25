Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lotería Nacional en directo hoy jueves 25 de septiembre: comprobar resultados del sorteo
Lotería Nacional en directo hoy jueves 25 de septiembre: comprobar resultados del sorteo

Sigue el sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 25 de septiembre en directo para saber los números premiados y comprobar los resultados de esta lotería administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

Carlos Ramos
20:16
Segundo premio Lotería Nacional del jueves

El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves, 25 de septiembre de 2025, es de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). Para resultar agraciado con el segundo premio del sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado tu décimo debe coincidir con las cinco cifras y la serie.

19:55
Primer Premio de la Lotería Nacional

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 25 de septiembre de 2025 está dotado de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo). Recordamos que al no superar los 40.000 euros a la serie, no tendrás que rendir cuentas con Hacienda.

19:46
Premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy 25 de septiembre

En este sorteo de la Lotería Nacional del jueves, 25 de septiembre de 2025, estos son todos los premios que te puedes llevar

- Primer premio de 30.000 euros al décimo
- Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros
- Reintegros de 3 euros

19:25
Lotería Nacional: horario del sorteo

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 25 de septiembre arrancará a las 21:00 h (horario peninsular) y tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Todos los números premiados los podrás ver al instante a través del directo de El HuffPost. Para poder comprobarlos, refresca la página en tu navegador y conoce todos los premios en tiempo real.

19:25
Premios Lotería Nacional hoy

La Lotería Nacional reparte hoy un total de 12.600.000 de euros entre los más de 4 millones premios en juego en el sorteo. El más deseado de todos ellos, es el primer premio, dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo. También se reparte un segundo premio de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 al décimo. Además, se reparten premios por aproximación, a la centena y extracciones a las 2, 3 y 4 cifras.

19:24
Lotería Nacional: sorteo de hoy en directo

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional en directo! En el sorteo de hoy jueves 25 de septiembre se reparten 12.600.000 de euros entre 2.463.000 de premios. ¡Casi nada!

Carlos Ramos
Carlos Ramos (Zaragoza, 1992) es graduado en Periodismo por la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado en El Periódico de Aragón antes de llegar a El HuffPost, donde ejerce de SEO. 