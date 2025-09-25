Lotería Nacional en directo hoy jueves 25 de septiembre: comprobar resultados del sorteo
Sigue el sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 25 de septiembre en directo para saber los números premiados y comprobar los resultados de esta lotería administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves, 25 de septiembre de 2025, es de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). Para resultar agraciado con el segundo premio del sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado tu décimo debe coincidir con las cinco cifras y la serie.
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 25 de septiembre de 2025 está dotado de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo). Recordamos que al no superar los 40.000 euros a la serie, no tendrás que rendir cuentas con Hacienda.
En este sorteo de la Lotería Nacional del jueves, 25 de septiembre de 2025, estos son todos los premios que te puedes llevar
- Primer premio de 30.000 euros al décimo
- Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros
- Reintegros de 3 euros
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 25 de septiembre arrancará a las 21:00 h (horario peninsular) y tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Todos los números premiados los podrás ver al instante a través del directo de El HuffPost. Para poder comprobarlos, refresca la página en tu navegador y conoce todos los premios en tiempo real.
La Lotería Nacional reparte hoy un total de 12.600.000 de euros entre los más de 4 millones premios en juego en el sorteo. El más deseado de todos ellos, es el primer premio, dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo. También se reparte un segundo premio de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 al décimo. Además, se reparten premios por aproximación, a la centena y extracciones a las 2, 3 y 4 cifras.
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional en directo! En el sorteo de hoy jueves 25 de septiembre se reparten 12.600.000 de euros entre 2.463.000 de premios. ¡Casi nada!