Lotería Nacional en directo hoy jueves 25 de septiembre: comprobar resultados del sorteo.

Premios Lotería Nacional hoy

La Lotería Nacional reparte hoy un total de 12.600.000 de euros entre los más de 4 millones premios en juego en el sorteo. El más deseado de todos ellos, es el primer premio, dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo. También se reparte un segundo premio de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 al décimo. Además, se reparten premios por aproximación, a la centena y extracciones a las 2, 3 y 4 cifras.