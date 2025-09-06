Lotería Nacional en directo hoy sábado 6 de septiembre: comprobar Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025

Premios de la Lotería Nacional extraordinaria del 6 de septiembre

En esta Lotería Nacional de hoy por el Sorteo Extraordinario de Septiembre, el primer premio asciende a 1,5 millones de euros a la serie, el segundo a 300.000 euros a la serie, el tercero a 150.000 euros a la serie y también se incluyen 12 premios de cinco cifras premiados cada uno de ellos con 75.000 euros a la serie. Al igual que en los sorteos ordinarios de los jueves y los sábados, se suman los premios a las extracciones de cuatro, tres y dos cifras, para las aproximaciones, centenas y reintegros, pero de cuantías bastante más generosas.

