Lotería Nacional en directo hoy sábado 6 de septiembre: comprobar Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025
Sigue el Sorteo Extraordinario de Septiembre de Lotería Nacional en directo hoy sábado 6 de septiembre para saber si eres el ganador de ese primer premio de 1,5 millones de euros a la serie que se pone en juego.
El tercer premio de la Lotería Nacional del sábado 6 de septiembre por el Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 está dotado con 150.000 euros a la serie, es decir, 15.000 euros por décimo que también dará una buena alegría a quienes resulten ganadores.
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional de España hoy, sábado 6 de septiembre, asciende a 300.000 euros a la serie, que vienen a ser 30.000 euros al décimo que también sentarán la mar de bien para los que resulten ganadores en esta categoría.
El primer premio del Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de hoy sábado de la Lotería Nacional está dotado con 1.500.000 euros a la serie, es decir, 150.000 euros por décimo. Una cantidad que más de uno estará deseando tener en sus manos para acabar este año y empezar el siguiente con un buen remanente económico.
En esta Lotería Nacional de hoy por el Sorteo Extraordinario de Septiembre, el primer premio asciende a 1,5 millones de euros a la serie, el segundo a 300.000 euros a la serie, el tercero a 150.000 euros a la serie y también se incluyen 12 premios de cinco cifras premiados cada uno de ellos con 75.000 euros a la serie. Al igual que en los sorteos ordinarios de los jueves y los sábados, se suman los premios a las extracciones de cuatro, tres y dos cifras, para las aproximaciones, centenas y reintegros, pero de cuantías bastante más generosas.
El Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional arrancará a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. En ese momento, los niños de San Ildefonso comenzarán a cantar los números premiados, comenzando con las extracciones de cifras para pasar posteriormente a los grandes premios y acabar con los reintegros. La duración aproximada de dicho sorteo será de 20-30 minutos, por lo que sobre las 13:20 -13:30 ya podrás conocer los resultados y comprobar los números directamente aquí.
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional! Loterías y Apuestas del Estado pone en juego un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie, que vienen a ser 150.000 euros al décimo, para el ganador o la ganadora. Estamos a horas de saber quién se llevará esta increíble cifra. ¡Mucha suerte!