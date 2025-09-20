Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lotería Nacional hoy en directo: comprobar resultado del sorteo del sábado 20 de septiembre
Lotería Nacional hoy en directo: comprobar resultado del sorteo del sábado 20 de septiembre

Sigue la Lotería Nacional del sábado 20 de septiembre, comprueba los números agraciados y los resultados de los premios de este sorteo de hoy administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

Carlos Ramos
10:51
Premios de la Lotería Nacional

En este sorteo de la Lotería Nacional del sábado, 20 de septiembre de 2025, estos son todos los premios a los que puedes optar:

- Primer premio de 60.000 euros al décimo
- Segundo premio de 12.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
- Reintegros de 6 euros

10:38
Premios Lotería Nacional hoy

Loterías y Apuestas del Estado reparte en este sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado 20 de septiembre un primer premio de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo) y un segundo premio de 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo). En total son 4.134.100 de premios a los que puedes aspirar en el sorteo de hoy.

10:38
Horario Lotería Nacional hoy 20 de septiembre

El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy sábado, 20 de septiembre dará comienzo a las 13:00 h (horario peninsular) desde el Salón de Actos de Loterías y Apuestas del Estado. Lo puedes seguir en directo con El HuffPost. Solo mantén refrescada la página y podrás comprobar los resultados y los números premiados. 

10:37
Lotería Nacional en directo

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de Lotería Nacional de hoy en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por Loterías y Apuestas del Estado este sábado 20 de septiembre.

Carlos Ramos
Carlos Ramos (Zaragoza, 1992) es graduado en Periodismo por la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado en El Periódico de Aragón antes de llegar a El HuffPost, donde ejerce de SEO. 