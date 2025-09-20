Lotería Nacional hoy en directo: comprobar resultado del sorteo del sábado 20 de septiembre
Sigue la Lotería Nacional del sábado 20 de septiembre, comprueba los números agraciados y los resultados de los premios de este sorteo de hoy administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
En este sorteo de la Lotería Nacional del sábado, 20 de septiembre de 2025, estos son todos los premios a los que puedes optar:
- Primer premio de 60.000 euros al décimo
- Segundo premio de 12.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
- Reintegros de 6 euros
Loterías y Apuestas del Estado reparte en este sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado 20 de septiembre un primer premio de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo) y un segundo premio de 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo). En total son 4.134.100 de premios a los que puedes aspirar en el sorteo de hoy.
El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy sábado, 20 de septiembre dará comienzo a las 13:00 h (horario peninsular) desde el Salón de Actos de Loterías y Apuestas del Estado. Lo puedes seguir en directo con El HuffPost. Solo mantén refrescada la página y podrás comprobar los resultados y los números premiados.
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de Lotería Nacional de hoy en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por Loterías y Apuestas del Estado este sábado 20 de septiembre.