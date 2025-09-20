Lotería Nacional hoy en directo: comprobar resultado del sorteo del sábado 20 de septiembre

Premios de la Lotería Nacional

En este sorteo de la Lotería Nacional del sábado, 20 de septiembre de 2025, estos son todos los premios a los que puedes optar:



- Primer premio de 60.000 euros al décimo

- Segundo premio de 12.000 euros al décimo

- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros

- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros

- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros

- Reintegros de 6 euros