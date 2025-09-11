Lotería Nacional hoy jueves 11 de septiembre en directo: resultados, números y comprobar décimo

Lotería Nacional: ¿a qué hora empieza el sorteo de hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 11 de septiembre arrancará a las 21:00 h (horario peninsular) y tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Todos los números premiados los podrás ver al instante a través del directo de El HuffPost. Para poder comprobarlos, refresca la página en tu navegador y conoce todos los premios en tiempo real.