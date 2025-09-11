Lotería Nacional hoy jueves 11 de septiembre en directo: resultados, números y comprobar décimo
La Lotería Nacional del jueves 11 de septiembre en directo. Comprueba los números premiados del sorteo de hoy y descubre si los 30.000 euros al décimo del primer premio son tuyos.
El segundo premio de la Lotería Nacional de España asciende a 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo. Si tienes el número anterior y posterior de este ganador de la Lotería Nacional, te llevarás 7.470 euros.
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves, 11 de septiembre de 2025, es de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo).
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 11 de septiembre arrancará a las 21:00 h (horario peninsular) y tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Todos los números premiados los podrás ver al instante a través del directo de El HuffPost. Para poder comprobarlos, refresca la página en tu navegador y conoce todos los premios en tiempo real.
En la Lotería Nacional de hoy se reparte un primer premio de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo y un segundo premio de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 al décimo. También se ponen en juego premios por aproximación y a la centena.
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy jueves 11 de septiembre de 2025. ¡Te deseamos muchísima suerte!