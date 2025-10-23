Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lotería Nacional, sorteo en directo: resultado hoy jueves 23 de octubre y décimo
Lotería Nacional, sorteo en directo: resultado hoy jueves 23 de octubre y décimo 

Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 23 de octubre en directo para comprobar los resultados y saber si tu décimo está premiado en esta lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado.

Lotería Nacional hoy jueves 23 de octubre en directo: resultados del sorteo.
20:16
Reintegro Lotería Nacional del 23 de octubre

Los reintegros de la Lotería Nacional de hoy jueves, 23 de octubre, es decir, los décimos cuya última cifra sea la misma a la del primer premio, están dotados con 3 euros. Al final del sorteo se extraen dos números más que completarán los 3 reintegros que se reparten en la lotería. ¡Recuperarás lo invertido si te toca, algo es algo!

20:06
Lotería Nacional: premio a las últimas cifras del sorteo de hoy

El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy jueves 23 de octubre comenzará con los premios a las extracciones de 2, 3 y 4 cifras, dotadas con 6, 15, 75 euros a la serie, respectivamente.

19:51
Lotería Nacional: premios por aproximación del sorteo de hoy

Quedarte muy cerca de los premios principales de la Lotería Nacional de hoy jueves 23 de octubre también tiene premio. Si tu número coincide con el anterior o posterior al primer premio, recibirás 12.000 euros. Si tienes el anterior o posterior al segundo premio de este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, te llevarás un buen pellizco: 7.470 euros.

19:38
Segundo premio de la Lotería Nacional

El segundo premio de la Lotería Nacional reparte hoy jueves 23 de octubre 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros al décimo. Además, se reparten premios a las 99 centenas restantes del segundo premio de 150 euros y 2 premios por aproximación para el número anterior y posterior dotado de 7.470 euros.

19:29
Primer premio de la Lotería Nacional hoy

El primer premio de la Lotería Nacional de España asciende a 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo. Si tienes el número anterior y posterior de este número ganador del sorteo, te llevarás 12.000 euros.

19:16
Premios Lotería Nacional hoy

Loterías y Apuestas del Estado reparte en este sorteo de Lotería Nacional de hoy un primer premio de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo) y un segundo premio de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). En total son 2.463.000 de premios a los que puedes aspirar.

19:15
Horario Lotería Nacional hoy 23 de octubre

El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy jueves 23 de octubre dará comienzo a las 21:00 h (horario peninsular) desde el Salón de Actos de Loterías y Apuestas del Estado. Lo puedes seguir en directo con El Huffpost. Solo mantén refrescada la página y podrás comprobar los resultados y los números agraciados.

19:15
Lotería Nacional: sorteo de hoy en directo

¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional hoy jueves 23 de octubre en directo! Aquí te contaremos la última hora del sorteo y los números premiados para que puedas comprobar los resultados al instante. ¡Te deseamos toda la suerte del mundo! 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
