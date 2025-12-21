Preguntan si comprarían Lotería de Navidad a 25 euros y una señora da una lección a los que solo piensan en el dinero: "El premio es mi vida"

No queda nada para el día D y la hora H: el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Salvo los despistados y los que dejan todo para última hora, todos tienen sus décimos y participaciones, con la esperanza de un cambio de vida en 2026. Pero el debate estos días se ha trasladado a la posible subida del décimo a 25 euros, y el HuffPost no podía dejar de salir a la calle a preguntar.

La subida es una demanda de los loteros, que argumentan que el precio lleva 23 años congelado, con lo que si tenemos en cuenta la inflación, podría costar no ya 25 euros, si no mucho más.

No obstante, la intuición es que, según está el coste de vida, no sentaría nada bien al consumidor, ¿o siendo una tradición y un motivo de ilusión por ser millonario no importaría tanto? La mayoría lo tienen claro: "Siendo Navidad, seguiría comprando igual, claro que sí", asegura una de las personas preguntadas.

¿Seguirías comprando igual o te lo pensarías más? "Compraría lo mismo" y "yo creo que compraría igual", "tampoco veo una subida tan heavy", opinan otros tres viandantes. Por fin aparece una duda: "Me lo pensaría".

Más entrevistados van a apareciendo con la idea clara de que 25 euros no son nada, y dan argumentos: "Si te toca..." o "es tradición", dos razones incontestables. Y otra encuestada añade otra igual de fuerte: "Por la presión social, al final lo compras", apunta certeramente.

Ya se sabe, sobre todo si sueles compartir con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Imagina decir que este año no porque ha subido 5 euros por primera vez en casi desde que comenzara el siglo XXI. Es más, otro tira de lógica y apunta a que "es normal que suba porque todo sube". Lógica o estoicismo.

Los hay que pueden atisbar que molesta esa subida, pero aúnan practicidad y cálculo, comprando "solo por Navidad" y los décimos justos con los más allegados.

Cuánto vale la ilusión

Ante la pregunta del precio máximo que estarían dispuestos a pagar "30 euros, a partir de ahí ya me parecería un poco caro", mientras que otro ciudadano pone el límite en esos 25 euros que desean los loteros, y más de eso ya "tendría que compartir". Los 30 euros o 25 ganan ante esta cuestión.

Sin embargo, hay alguno que ve en los 20 una barrera, apostillando que "ya Hacienda se lleva al zurrón" la mayoría.

Pero la respuesta más emotiva es la que da una señora, que aparte de no importarle pagar lo que fuera por esta lotería, añade que "el premio es mi vida", destacando lo verdaderamente importante: "No quiero que me toque más, con lo que tengo, me basta". Aunque lo olvidamos el 22, el 23 siempre recordamos eso, que lo importante es la salud.