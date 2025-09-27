Lotería Nacional: sorteo en directo hoy sábado 27 de septiembre, comprobar números y resultado

Lotería Nacional: probabilidad de ganar el sorteo del 27 de septiembre

El sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, se lleva a cabo en base al sistema de bombos múltiples. Esta emisión del sorteo de hoy administrado por Loterías y Apuestas del Estado, consta de 10 series de 100.000 billetes cada una, a precio de 60 euros el billete y 6 euros el décimo, del que se sorteará el 70% de los premios. Es por ello que con tu décimo de lotería la probabilidad de ganar es de 1 entre 100.000.