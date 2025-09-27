Lotería Nacional: sorteo en directo hoy sábado 27 de septiembre, comprobar números y resultado
Sigue la Lotería Nacional de hoy sábado 27 de septiembre en directo para conocer los números premiados y si tu décimo resulta agraciado en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
El sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, se lleva a cabo en base al sistema de bombos múltiples. Esta emisión del sorteo de hoy administrado por Loterías y Apuestas del Estado, consta de 10 series de 100.000 billetes cada una, a precio de 60 euros el billete y 6 euros el décimo, del que se sorteará el 70% de los premios. Es por ello que con tu décimo de lotería la probabilidad de ganar es de 1 entre 100.000.
Durante el sorteo de la Lotería Nacional de España se reparten algunos premios menores, pero que te pueden dar una alegría. Se trata de las extracciones a las últimas 2, 3 y 4 cifras con premios de 12, 30, 150 euros respectivamente.
Quedarte muy cerca de los premios principales de la Lotería Nacional de hoy sábado 27 de septiembre también tiene premio. Si tu número coincide con el anterior o posterior al primer premio, recibirás 10.000 euros. Si tienes el anterior o posterior al segundo premio de este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, te llevarás un buen pellizco: 5.540 euros.
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 27 de septiembre de 2025 está dotado de 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo). Si tienes el número anterior y posterior te llevarás 5.540 euros.
El primer premio de la Lotería Nacional de España asciende a 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo. Si tienes el número anterior y posterio de este ganador de la Lotería Nacional, te llevarás 10.000 euros.
En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 27 de septiembre de 2025, se reparten 4.134.100 de premios, entre los que se encuentran:
- Primer premio de 60.000 euros al décimo
- Segundo premio de 12.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
- Reintegros de 6 euros
La Lotería Nacional reparte 42.000.000 de euros en premios en el sorteo de hoy sábado 27 de septiembre. El más deseado de todos ellos es el primero, que está dotado de 600.000 euros a la serie. Nada despreciable es segundo premio, agraciado 120.000 euros a la serie.
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 27 de septiembre arrancará a las 13:00 h (horario peninsular) y tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Todos los números premiados los podrás ver al instante a través del directo de El Huffpost. Para poder comprobarlos, refresca la página en tu navegador asiduamente.
¡Buenos días y bienvenidos a la Lotería Nacional del sábado 27 de septiembre en directo! En esta retransmisión de El Huffpost te contaremos los números premiados y podrás comprobar los resultados del sorteo de hoy. ¡Mucha suerte!