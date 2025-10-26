Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Regresa en otoño el problemático insecto asiático a los hogares españoles: cómo protegerte o evitar la invasión
Esta especie asiática se ha expandido a otras zonas, especialmente en el litoral mediterráneo.

Daniel Cáceres Garriga
Primer plano macro extremo de la cabeza de un insecto apestoso (Halyomorpha halys) con textura detallada y ojos compuestosGetty Images

Con la llegada del frío, y mientras españoles sacan los abrigos del armario, regresan las chinches apestosas marrones (Halyomorpha halys), un insecto invasor que busca refugio en casas, terrazas y edificios para pasar el invierno. Aunque no pican ni transmiten enfermedades, su olor desagradable y su presencia en masa las convierten en una molestia creciente en varias regiones del país.

Detectada por primera vez en Cataluña en 2016, esta especie asiática se ha expandido a otras zonas, especialmente en el litoral mediterráneo. Según el IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), en los últimos otoños se ha observado un aumento notable de ejemplares en áreas urbanas y agrícolas del Baix Llobregat, Tarragona, Castellón y Valencia.

Un huésped molesto y persistente

Durante los meses de octubre y noviembre, las chinches buscan refugio en grietas, buhardillas, persianas, marcos de ventanas, radiadores o cortinas. Si se sienten amenazadas, liberan una sustancia con un olor penetrante y duradero, de ahí su nombre común. No dañan las estructuras ni muerden, pero pueden aparecer de golpe en decenas o centenares dentro de una misma vivienda.

A nivel agrícola, el problema es aún más preocupante: esta chinche se alimenta de frutas y hortalizas, y en países vecinos como Italia o Francia ha provocado pérdidas millonarias. En España, los técnicos agrarios del IRTA y del Ministerio de Agricultura (MAPA) mantienen una red de vigilancia activa para evitar que se convierta en una plaga establecida en cultivos de melocotoneros, perales, maíz o avellanos.

Cómo evitar una invasión en casa

Los expertos coinciden en que la prevención es clave. El uso de insecticidas domésticos es poco eficaz y puede ser contraproducente. En su lugar, recomiendan aplicar un plan integral con medidas sencillas pero eficaces:

  • Sellar rendijas y huecos: revisa ventanas, marcos de puertas, rejillas de ventilación y chimeneas. Usa silicona o burletes.
  • Instalar mosquiteras o redes finas en ventanas y respiraderos.
  • Evitar el secado de ropa al aire libre durante el otoño, especialmente cerca de zonas ajardinadas o árboles.
  • Aspirar los ejemplares visibles sin aplastarlos (el olor se intensifica al hacerlo). Vacía la bolsa o el depósito inmediatamente.
  • Lavar superficies con vinagre blanco o limón, olores que las chinches detestan.
  • Colocar trampas de luz o bandejas con agua jabonosa cerca de ventanas o puntos de acceso.
  • No recurrir a insecticidas agresivos en interiores: no eliminan el problema y pueden ser tóxicos para personas y mascotas.
Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

