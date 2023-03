Sorteos ONCE hoy, comprobar Sueldazo y Super Once del domingo 5 de marzo

Sueldazo ONCE y Super Once: Comprobar número de hoy domingo 5 de marzovv

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 5 de marzo de 2023. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 05 de marzo de 2023 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Serie: Número: X Serie: X

Serie: Número: X Serie: X

Serie: Número: X Serie: X

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. El bote final del día siguiente puede aumentar en 240.000 euros si no hay ningún comprador de la combinación ganadora de la 2ª categoría. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 05 de marzo de 2023 es X.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Sueldazo y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.