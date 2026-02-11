Entre la medicina y el cielo

Me llamo Beatriz Puente Espada, soy coronel médico y actualmente dirijo el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio, el CIMA. Mi trayectoria profesional se ha desarrollado entre dos mundos que, aunque puedan parecer distintos, comparten una enorme vocación: la medicina y la aviación. También soy especialista en Medicina Aeroespacial y en Medicina Legal y Forense, además de formar parte de la Academia Internacional de Medicina de la Aviación y del Espacio. Mi carrera no ha sido fruto de una planificación estricta, sino de una sucesión de decisiones que fueron surgiendo de manera natural, guiadas por la curiosidad, la observación y, sobre todo, la pasión por aprender.

Cuando era niña no soñaba con ser médico aeroespacial, entre otras cosas porque ni siquiera sabía que esa especialidad existía. Decidí estudiar Medicina influida, probablemente, por el ejemplo de mi médico de cabecera, una figura muy querida y respetada en mi familia. Durante la carrera elegí realizar prácticas en el antiguo Hospital del Aire de Madrid simplemente por cercanía geográfica. Sin embargo, aquel lugar cambió el rumbo de mi vida. Allí descubrí el entorno aeronáutico, el trabajo del personal militar y, sobre todo, la existencia de una disciplina fascinante que unía la medicina con el vuelo y el espacio. Fue entonces cuando comprendí que ese era mi camino.

La medicina aeroespacial es una especialidad peculiar porque, en muchas ocasiones, no trata enfermedades, sino que trabaja con personas sanas en entornos que no son fisiológicos para el ser humano, como el vuelo a gran altitud o el espacio. Nuestra misión es garantizar que pilotos, tripulantes, controladores, paracaidistas y otros profesionales del ámbito aeronáutico mantengan las condiciones físicas y psicológicas necesarias para desarrollar su trabajo con seguridad. También estudiamos cómo evacuar médicamente a pacientes en aeronaves o cómo afectan al organismo situaciones como la hipoxia, la despresurización o la microgravedad.

Mi día a día es extraordinariamente variado, y esa es una de las razones por las que me enamoré de esta profesión. Realizamos reconocimientos médicos, evaluaciones psicológicas y sesiones clínicas, pero también debemos conocer en profundidad el entorno en el que trabajan nuestros pacientes. Volamos con las tripulaciones, participamos en entrenamientos, analizamos protocolos internacionales, impartimos formación a personal sanitario y de vuelo e investigamos factores humanos relacionados con la seguridad aérea. Además, desde la dirección del CIMA supervisamos el entrenamiento aeromédico del personal y desarrollamos proyectos de investigación aplicada.

Uno de los elementos más llamativos de nuestro trabajo son las cámaras hipobáricas, instalaciones que permiten simular la altitud y demostrar cómo afecta al organismo la disminución del oxígeno. En ellas, pilotos y tripulantes aprenden a reconocer síntomas que pueden parecer una simple sensación de euforia o desorientación, pero que pueden comprometer gravemente la seguridad de un vuelo. El entrenamiento permite que reaccionen con rapidez y eficacia en situaciones reales.

Toma de posesión de la Dra. Beatriz Puente Cortesía de la Real Academia Nacional de Medicina de España

Mirando hacia el futuro, la medicina aeroespacial afronta retos apasionantes. El crecimiento del sector espacial y el desarrollo del turismo espacial están transformando el perfil de las personas que viajan fuera de la atmósfera terrestre. Ya no hablamos únicamente de astronautas profesionales, sino también de participantes en vuelos comerciales de distinta duración. Esto obligará a establecer nuevos criterios médicos, protocolos de entrenamiento y regulaciones que garanticen la seguridad de todos.

A las niñas que hoy sienten curiosidad por la ciencia, la medicina o la aviación, me gustaría decirles que aprendan con entusiasmo y que nunca dejen de hacer preguntas.

La medicina, ante todo, trata de personas, y la medicina aeroespacial añade la necesidad de comprender entornos extremos y profesiones altamente vocacionales. Es un camino que exige esfuerzo y aprendizaje constante, pero también ofrece enormes satisfacciones. El mundo de la ciencia es inmenso, apasionante y lleno de oportunidades. Si eligen recorrerlo, descubrirán que los límites están mucho más lejos de lo que imaginan.

Columna de opinión de la Dra. Beatriz Puente Espada, coronel médico y directora del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), invitada especial de la sesión científica organizada por la Prof.ª María Trinidad Herrero, académica de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.