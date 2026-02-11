Roban las herramientas de jardinería de unas monjas y piden donaciones: "Me habían dado de baja"

En el monasterio de las Clarisas de Cormontreuil, cerca de Reims, en Francia, entraron a robar, en la noche de 17 al 18 de enero pasado, un centenar de herramientas de jardín. Aparte del susto que se llevaron, este suceso interrumpió el trabajo de las hermanas durante la temporada de poda de árboles frutales, una de las tareas a las que se dedican en esta época. Y, para evitar, esta pequeña comunidad ha hecho un llamamiento para la donación de herramientas de todos los que puedan, según ha publlicado France 3.

Esta comunidad está compuesta por 27 hermanas, que lo primero que han hecho es presentar una denuncia. Además del robo, los ladrones causaron daños materiales que deberán ser reparados. "Cortaron la cerca de arriba abajo a lo largo del seto, rompieron algunas ramas y entraron por la parte trasera del jardín ", explicó la hermana Annick. "Luego rompieron una ventana para entrar al cobertizo donde se guardaban las herramientas. Forzaron la puerta de otro cobertizo y robaron la gasolina".

Esta hermana señala que justo ahora es temporada de podar árboles frutales, manzanos y perales, y que escasean las herramientas, que seguirán siendo muy necesarias. "Tenemos un suelo muy duro, así que necesitamos herramientas resistentes, aunque la mayoría de las nuestras eran bastante viejas, pero útiles para nosotras".

Así que durante la misa dominical, se habló del robo con la congregación y se hizo un llamamiento a donaciones. Colocaron, además, un cartel en la puerta principal del monasterio decía: "Si tienen herramientas de jardinería que ya no usen, ¡sería de gran ayuda! ¡Gracias y feliz año nuevo en paz y con alegría!".

Esta comunidad asegura que los daños causados por este robo son difíciles de estimar."El domingo por la mañana, hace ocho días, una hermana estaba dando un paseo por el jardín", explica Annick, " y vino a contarme que había habido un robo durante la noche. Había una ventana rota y trozos de vidrio en el suelo. Fui a ver y, efectivamente, al abrir la puerta, vi que todas las herramientas habían desaparecido". Pero la hermana Annick, que es la encargada del jardín, no ha perdido la sonrisa: "¡Les dije a las hermanas que me habían dado de baja temporalmente!".

En la lista de objetos robados están también sierras, tijeras de podar, palas, horcas, azadas, picos, mazos... "El cuchillo de desherbar era el que más usaba. Había un centenar de ellos diferentes y variados. Lo registraron todo, volcaron las cajas colocadas en lo alto para ver qué había dentro. Había un cubo grande con guantes; se lo llevaron. No se llevaron ninguna herramienta grande, como la desbrozadora, el tractor y las carretillas, porque no cabían por la ventana", relata esta hermana.

El resultado de su llamamiento les llama ahora al optimismo: "Esta mañana, alguien llegó y nos trajo una pala, una azada y tijeras de podar", añadió la hermana Annick. " Esperamos más. Quienes ya no usen sus herramientas serán bienvenidos", reitera.