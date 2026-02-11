Una empresa de telecomunicaciones le niega un contrato de fibra óptica a un hombre de 87 años: "Cuando mencioné mi año de nacimiento se sintió incómodo"

A Raimund Bleineger, un vecino del municipio alemán Siegburg de 87 años, la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom le negó la firma de un contrato de fibra óptica en la puerta de su casa únicamente por su fecha de nacimiento.

El episodio ocurrió cuando un comercial de Deutsche Telekom llamó a la puerta de Raimund Bleineger. Su casa ya estaba cableada con fibra óptica y la familia llevaba tiempo interesada en contratar el servicio. “Pensé que solo era una formalidad”, explica el afectado a un medio local.

El empleado, descrito por Bleineger como “educado y correcto”, comenzó a pedir los datos habituales y a rellenar el formulario. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó una pregunta clave: el año de nacimiento. “Cuando dije que nací en 1938, se quedó incómodo y me dijo que no podía cerrar el contrato”, relata.

“Esto es discriminación por edad”

La negativa dejó atónito a Bleineger. “Pensaba que no estaba oyendo bien”, confiesa. Para él, el mensaje es contradictorio ya que durante años se anima a las personas mayores a integrarse en el mundo digital, realizar trámites online, comunicarse por videollamada y mantenerse conectadas, pero al mismo tiempo se les niega el acceso a la infraestructura básica que lo hace posible.

La compañía estableció la restricción de no cerrar contratos puerta a puerta con personas mayores de 85 años. En estos casos, los clientes son derivados a una tienda física o a la línea telefónica de atención al cliente. “Esto no es progreso, es discriminación por edad”, afirma con contundencia.

El hombre va más allá y plantea una reflexión amarga: “Siguiendo esa lógica, tampoco deberían vender frigoríficos, teléfonos o suscripciones a mayores de 85 años, porque podrían morir pronto. ¿Qué tipo de razonamiento cínico es ese?”.

La postura de Deutsche Telekom

Para Bleineger, la fibra óptica no es un lujo, sino un servicio esencial. “Asignarlo según la fecha de nacimiento contradice cualquier idea de igualdad, respeto y dignidad humana”, señala. Recuerda además que las personas mayores “han construido este país, han pagado impuestos y han cumplido contratos durante décadas”.

Desde Deutsche Telekom defienden la medida como una forma de protección. Katja Kunicke, portavoz de Comunicación Corporativa, explica que la empresa utiliza distintos canales de venta y que la venta directa a domicilio es uno de los más sensibles. “A menudo se acusa a los proveedores de sorprender a las personas mayores en su puerta. Nosotros no queremos hacer eso”, afirma.