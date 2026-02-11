Por qué los médicos piden frenar los test masivos de alzhéimer: "No diagnosticamos un infarto solo por el colesterol alto"

Hay pacientes a los que se diagnostica Alzheimer y a los que poco después se les indica que no solo no tienen esta enfermedad, sino que no tienen riesgo de desarrollarla. Estos son los llamados diagnósticos divergentes de Alzheimer, que se deben a diferentes criterios para diagnosticar la enfermedad.

Como señala The Wall Street Journal, hay médicos que temen que los distintos enfoques produzcan no solo diagnósticos equivocados, sino que le receten medicamentos que puedan ser perjudiciales.

El citado medio señala que de acuerdo con la Asociación de Alzheimer, para que se diagnostique esta enfermedad debe haber evidencia de la proteína cerebral amiloide. Por su parte, un consorcio de neurólogos e investigadores llamado el International Working Group, apunta a que es necesario la presencia de amiloide; tau, otro biomarcador de la enfermedad de Alzheimer; y síntomas cognitivos.

Preguntada por los diagnósticos erróneos, la doctora Gayatri Devi, asegura que no para de crecer el número de pacientes que han sido diagnosticados con Alzheimer cuando no era así.

Pone el ejemplo de un hombre al que se le dijo que sufría esta enfermedad por una tomografía por emisión de positrones cerebral defectuosa que dio positivo para amiloide. A ello se le unió que él refirió algunos olvidos. Se le recetaron anticuerpos monoclonales, algo que no necesitaba. Y tras haber otra prueba se probó que no mostraba amiloide ni tau.

Pruebas del Alzheimer. Getty Images/Science Photo Libra

“Muchas personas preocupadas por la prevención optan por hacerse pruebas. Muchos tenemos problemas de memoria. Todos realizamos múltiples tareas a la vez. Por lo tanto, los síntomas son difíciles de definir y de autodiagnóstico”.

“Medicalizar a todas las personas con amiloide de 70 y 80 años es un problema", porque los anticuerpos monoclonales conllevan un riesgo de hemorragias cerebrales.

Por otro lado, Richard Isaacson, neurólogo del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de Boca Ratón, Florida, señala que "no se puede diagnosticar a 47 millones de estadounidenses con Alzheimer".

"Estos estadounidenses tienen marcadores biológicos de riesgo de Alzheimer que se originan en el cerebro y son detectables en la sangre. Esto no significa que todos los 47 millones de estadounidenses tengan un diagnóstico estigmatizante como el Alzheimer", apunta.

Isaacson asegura que el Alzheimer se manifiesta de múltiples maneras y que algunos pacientes pueden tener tau sin amiloide, mientras que otros tienen amiloide sin tau: "Así como tener el colesterol alto no significa que vas a tener un ataque cardíaco, tener biomarcadores como el amiloide no significa que vas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer", añade.