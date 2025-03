Frente a la amenaza ultra, más igualdad y más feminismo

Nos acercamos a un nuevo 8 de marzo. Una fecha donde las feministas visibilizamos nuestras reivindicaciones. Donde repasamos nuestra agenda, celebramos los logros conseguidos, pero sobre todo recordamos lo que nos queda por conseguir para lograr la igualdad real y efectiva para todas las mujeres.

Este año lo hacemos bajo un clima social y político de máxima polarización nacional e internacional. Un clima donde la misoginia y el negacionismo campan a sus anchas de la mano de líderes ultraderechistas, que ponen en jaque nuestros derechos y libertades. Líderes que cuentan con aliados poderosos y que ven amplificados sus discursos bajo la dictadura de la desinformación y el algoritmo.

En este contexto, no es de extrañar que algunas encuestas reflejen que más del 40% de los hombres crea que se ha ido demasiado lejos con las políticas de igualdad, o haya incluso quien afirme que “con Franco las mujeres teníamos las mismas oportunidades”.

No. Mi abuela, mi madre, mi tía y tantas y tantas mujeres no las tenían. No tenían voz, ni voto. No tenían libertad, ni derechos y mucho menos las mismas oportunidades. Frente a la desinformación, verdad.

Y la verdad es que ha sido durante estos 50 años de democracia cuando se ha construido todo un andamiaje legal en políticas públicas de igualdad que nos ha permitido a las mujeres, de manera más lenta, y en menor medida que los hombres, volver a recuperar los derechos y la libertad que la dictadura nos arrebató.

Medio siglo de democracia

Medio siglo de democracia en los que las mujeres socialistas hemos sido indispensables para trasladar la agenda feminista a las instituciones, transformarla en legislación y en consecuencia avanzar en democracia. Y lo hemos hecho de la mano del movimiento feminista. Socialistas y feministas, de la mano, hemos conseguido que hoy España sea un referente por los avances en igualdad. Lo fuimos con la ley orgánica de 2004 para luchar contra la violencia de género, con la ley orgánica de igualdad de 2007, con la de dependencia o con la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad.

Pero somos conscientes de que queda mucho por hacer para que la igualdad sea real. Para que las mujeres estemos representadas en todos los espacios, seamos totalmente libres o tengamos plena independencia económica.

Debemos seguir desplegando políticas dirigidas a luchar contra la pobreza de las mujeres, sus hijos e hijas. Políticas contra la violencia de género, la prostitución y la trata de mujeres y niñas, contra los vientres de alquiler y contra todo aquello que suponga un ataque a los derechos humanos de las mujeres. Estamos hablando de construir una sociedad más justa, más democrática y más y mejor ciudadanía para las mujeres y eso requiere un trabajo transversal como el que lleva a cabo el Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez.

La independencia económica es clave

El presidente es muy consciente de la necesidad de trabajar por un nuevo modelo de sociedad que garantice la independencia económica de las mujeres, como única manera de ser más libres. Por ello, el SMI ha crecido un 61% desde que él llegó a la Moncloa. Una subida que beneficia directamente a miles de mujeres que son las que tienen los salarios más bajos.

Un modelo de sociedad donde las niñas tengan referentes en todos los ámbitos y las mismas oportunidades para llegar a puestos de poder, pero también para mantenerse. Por ello aprobamos la Ley de Paridad y trabajamos para implementar políticas que favorezcan y mejoren la integración laboral de las mujeres en las ocupaciones STEM.

Y acabar con la violencia contra las mujeres es una prioridad urgente. Y en este sentido debemos celebrar la renovación del Pacto de Estado. Un acuerdo importantísimo para seguir avanzando en combatir la violencia específica que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo.

Los socialistas estamos en política para cambiar las cosas, por eso cuando estamos en los gobiernos gestionamos para transformar y mejorar la realidad de las mujeres con leyes que garanticen sus derechos. No concebimos la política sin esa capacidad de transformación.

Somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero el partido socialista es un partido que escucha al feminismo, que hace feminismo y que coloca la agenda feminista en la agenda política. Lo hemos hecho durante toda la historia democrática, y lo seguiremos haciendo en un momento en el que derecha y ultraderecha utiliza nuestros derechos como moneda de cambio.

El PP y la ultraderecha

Valoramos muy positivamente el posicionamiento del Partido Popular a la hora de renovar el Pacto de Estado contra la violencia machista, pero esto debe suponer un punto de inflexión en sus relaciones con la ultraderecha. No se puede estar en misa y repicando. Le toca aclarar de qué lado está, y si de verdad apuesta por la igualdad entre mujeres y hombres, debe romper sus pactos con la ultraderecha y dejar de blanquear el fascismo institucionalizado representado en VOX.

Estamos en un momento clave donde nos jugamos uno de los pilares de nuestra democracia, la igualdad. Las socialistas lo tenemos claro. Desde el PSOE combatiremos la ola reaccionaria de la ultraderecha negacionista de la igualdad, con más feminismo, con el compromiso feminista que nos une a la mayoría social de este país. Estaremos donde hemos estado siempre. Ampliando derechos, protegiendo a las víctimas, al lado del feminismo, de las mujeres y luchando por una sociedad donde todos y todas seamos iguales en derechos, libertades y oportunidades.

Nuria Medina

Nuria Medina es portavoz de Igualdad y miembro del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado